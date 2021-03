VW har lange tradisjoner med å tilby cabrioleter av sine modeller. Det skulle vel være nok å nevne ikoniske modeller som Boble og Golf. Begge er i dag biler med samlerstatus.

Nå har VW forlatt denne cabriolet-klassen, og tilbyr i stedet takløs utgave av den lille crossoveren T-Roc. Men kanskje er det nye ting på gang.



Nylig viste VW nemlig en designstudie av en mulig cabrioletutgave av nye og helelektriske ID.3.

Denne studien ble først postet på LinkedIn, av Volkswagen-sjef Ralf Brandstätter som mente at en åpen versjon av merkets elektriske bil "kunne gi en helt ny, ekstraordinær følelse av frihet". Han la også til at konseptet er "en veldig fristende idé", og at Volkswagen vurderer hvordan det kan tas til produksjon.

Minner om Golf cabriolet

Mens konsernsjef Herbert Diess brukte Twitter for å vise konseptet og stilte følgende spørsmål: – Vi tenker på en elektrisk cabriolet. Kanskje en ID 3-cabriolet. Hva synes du?

VW er først og fremst ute etter å kartlegge publikumsreaksjoner. Faksimile fra Twitter.

Prosjektet som er i en veldig tidlig fase, er absolutt interessant. I Norge har markedet for cabrioleter vært nedadgående de siste årene. Men det kunne sikkert blitt solgt noen slike biler her også. Selv om det finnes flere steder i verden som er bedre egnet for takløse biler.

I motsetning til slektningen med tak, har cabrioleten bare to dører. Sikkert for å få mer bæring og et stivere karosseri, når taket er borte. Bakfra kan den minne litt om første generasjon Golf cabriolet, med de litt skarpe og tydelige linjene.

Hvis du sammenligner denne gamle Golf-cabrioleten med bildet i toppen av saken, ser du at det finnes noen likheter.

Tidligst i 2023

Cabriolet og en bortimot lydløs elbil behøver slett ikke være noen dårlig kombinasjon. Noe av poenget med slike biler er jo å komme nærmere elementene som fuglekvitter, vindsus fra trekronene og bølger som slår mot stranden. Som avgiftsfri elbil vil den jo også kunne bli relativt billig her i Norge.

Fleksibiliteten til ID.3s MEB-arkitektur betyr at utviklings- og produksjonskostnadene vil være betydelig lavere enn med en lignende fossil-bil. Noe som igjen øker sannsynligheten for at en slik modell faktisk kan settes i produksjon.

Enn så lenge er VW først og fremst ute etter å høste respons og reaksjoner fra publikum. Opplever de denne stor og entusiastisk nok, kan det godt være at den kommer i produksjon. Men neppe før i 2023.

