Akkurat nå går andre sesong av NRK sin suksesserie Exit på TV og nett-TV.

Fredag var det premiere. Etter bare noen få dager hadde over én million nordmenn sett første episode. Interessen for serien overgår alt annet NRK har sett tidligere, med unntak av Førstegangstjenesten, med Herman Flesvik.

For alle oss som er autofile, er det en bonus at det er en god porsjon heftige biler med i serien. Det er tydelig at deler av inntektene til hovedpersonene har gått til å realisere et par bildrømmer.

Den kanskje mest tydelige bilentusiasten i serien, er Jeppe Schøitt – spilt av Jon Øigarden. Passende nok, kanskje, siden vi vet at Øigarden er bilentusiast også privat.

Porsche

Jeppe har en forkjærlighet for Porsche. I serien kjører han en ny, sølvgrå 911 4S cabriolet, en knallrød 911 Turbo av 964-generasjonen (produsert fra 1989 til 1993) og en svart Taycan – med gullfargede felger.

I serien sier Jeppe at sistnevnte gjør 0-100 km/t på 2,8 sekunder – så da er det i tilfelle toppmodellen Turbo S.

I garasjen hans står det også en blå Jaguar XK cabriolet – den første generasjonen, som kom i 1996.

Her kan du se noen av bilene – og skuespillerne – fra serien:

Jeppe (Jon Øigarden) liker Porsche, og kjører blant annet en Taycan. Foto: Fremantle, NRK Les mer William kjører BMW X6 – men en BMW i8 har også en statistrolle i andre episode. Foto: Fremantle, NRK Les mer Hermine kjører Volvo XC90. Foto: Fremante, NRK Les mer Pål Bugge Krøvel – spilt av Børning-helt Anders Baasmo Christensen – kjører rundt i både en GMC pickup og senere en Bentley Continental cabriolet. Foto: Fremantle, NRK Les mer Adam (Simen J. Berger) kjører Jaguar F-Type. Foto: Fremantle, NRK Les mer Damene har fått en mer framtredende rolle i sesong 2 av Exit. Her representert ved Celin (Ine Marie Wilmann), Hermine (Agnes Kittelsen) og Tomine (Sonja Wanda). Foto: Stephen Butkus, Fremantle, NRK Les mer Henrik (Tobias Santelmann), William (Pål Sverre Hagen), Jeppe (Jon Øigarden) og Adam (Simon J. Berger) fortsetter å leve sine heller utsvevende liv. Foto: Stephen Butkus, Fremantle, NRK Les mer

Rosinen i pølsen

Blant entusiastene, er det nok den røde 911-en som virkelig får blodet til å bruse. 964 er for mange det mest ettertraktede karosseriet av 911. Turbo-modellen, med sine brede hofter, digre vinge og heftige, luftavkjølte 3,6-liters boxermotor, er selve drømmebilen.

Hva skal man egentlig med kokain eller annen kunstig stimuli, når en slik står parkert i garasjen? Ikke spør Jeppe ...

Varme sommerdager kan nytes i en Porsche 911 4S cabriolet, om du er Jeppe Schøitt.

Glad i SUV

Henrik Kranz, som spilles av Tobias Santelmann, er også åpenbart glad i heftige biler. Han og kona har en Tesla Model X og en Bentley Bentayga i oppkjørselen.

Model X trenger ingen inngående forklaring. Det er rett og slett en av Norges mest solgte elektriske SUVer, de siste årene.

Exit-bilene Jeppe Schøitt (Jon Øigarden): Porsche 911 cabriolet (992) Porsche 911 Turbo (964) Porsche Taycan Jaguar XK Henrik Kranz (Tobias Santelmann): BMW 8-serie Coupe Tesla Model X Bentley Bentayga Adam Veile (Simon J. Berger): Jaguar F-type cabriolet Hermine Veile (Agnes Kittelsen): Volvo XC90 William Bergvik (Pål Sverre Hagen): BMW X6 Rolls-Royce Cullinan Celine Bergvik (Ine Wilman) BMW i3 Pål Bugge Krøvel (Anders Baasmo Christensen) GMC pickup Bentley Continental cabriolet

Bentayga derimot, har diger bensinmotor – og det er veldig få som kan unne seg en slik bil. Her starter prisene på i underkant av 3 millioner kroner for den ladbare hybriden.

Henrik blir imidlertid også såvidt sett i en BMW 8-serie Coupe.

Men han virker ikke å bruke bilen som en avkobling, slik William gjør.

Men Adam, da ...

Så har vi den svenske karakteren Adam Veile. Han kjører rundt i sin Jaguar F-Type cabriolet. Den nyeste utgaven, selvsagt. Grom bil, som ser vakker ut.

Men det ene, midtplasserte enderøret avslører at dette er grunnmodellen. Ikke en av utgavene med V8-motor. Det overrasker oss.

Innstegsmodellen betyr 2-liters, firesylindret motor på 300 hk. Slett ikke småtteri. Men toppmodellen har 575 hk – og et ganske mye mer brutalt lydbilde. Akkurat passe vulgært og irriterende for naboen, Kjølsen, som vi har en følelse Adam ville likt.

Noen som ikke har gjort en grundig jobb med "castingen" – eller skal det vise at Adam ikke er så opptatt av stor motor og heftige ytelser? Vi overlater det til seerne å avgjøre.

Bilen du enten elsker eller hater

BMW X6 er en bil som kler å være med i en serie som Exit. Det er William som har en slik – i svart.

Familie-SUV

Adams ekskone, Hermine Veile (spilt av Agnes Kittelsen), kjører uansett noe langt mer fornuftig. Hun har en Volvo XC90 T8. Med sine 400 hk, er det ikke akkurat noen sinke, det heller.

SUV er også det foretrukne valget til William Bergvik (Pål Sverre Hagen). Men han har valgt en mer, skal vi si utagerende, variant: BMW X6.

Det er selvsagt den nye utgaven, med den enorme grillen. Dette er bil som legges merke til, ja. Men topputgaven, M Performance, er det ikke.

På et tidspunkt i serien blir det spontankjøp av den ikke akkurat billige bilen Rolls-Royce Cullinan.

Rolls-Royce-kjøp

På et tidspunkt får vi også være med på et Exit-bilkjøp. Da er det selvsagt ingen hvilken som helst bil – men en spontan-kjøpt Rolls-Royce Cullinan, som leveres på lukket henger til en William ikledd boxershorts. En bil som vi i Broom nylig testet – og lot oss imponere mektig av.

Her sitter det en V12-motor med 571 hk under panseret.

Kona til William, Celine Bergvik (Ine Wilman), kjører en periode en BMW i3.

Vi tar selvsagt med at Pål Bugge Krøvel – spilt av Børning-helt Anders Baasmo Christensen – kjører rundt i både en GMC pickup og senere en Bentley Continental cabriolet. En aldri så liten klassereise, der altså.

Men noen Mustang, som han er kjent for i Børning-filmene, blir det altså ikke noe av i Exit.

BMW i8 cabriolet er såvidt innom Exit-serien.

TVR som statist

Vi kan ellers nevne at en sjelden og stilig britisk sportsbil, TVR, gjør en ørliten gjesteopptreden. Den får dessverre bare en statistrolle. Vi krysser fingrene for en sesong 3 – og at TVR da får den plassen i serien som en slik godbil fortjener.

BMW i8 cabriolet og fjorårets norske bestselger, Audi e-tron, gjør også et ørlite innhopp i episode to.

Kort oppsummert: Liker du heftige biler, er det all mulig grunn til å drive litt spotting av kjøretøy i Exit sesong 2. Finner du noen godbiter vi har oversett?

