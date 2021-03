Pusset opp hundre år gammel villa: – Det er helt magisk!

Meriam Brahimi Lerøy (34) og familien flyttet inn i den vakre villaen rett før julen 2020. De ble fullstendig sjarmert av drømmehuset på den flotte tomten, og så for seg et liv i landlige omgivelser.

Da de kontaktet Tid for hjem ønsket de en praktisk og moderne løsning for kjøkken og spisestue, men samtidig ville de beholde det tradisjonsrike.

– Å jobbe med å kombinere nåtid og fortid er noe jeg elsker. Her er det mange fine detaljer og proposjoner. Her får man med seg mye gratis sjarm, sier prosjektets designer Aina Sollie Steen i starten av oppdraget.

Seksåring fikk være med på oppussing

Familiens seks år gamle sønn Sofian fikk være med på jobb en av dagene Tid for hjem holdt på med oppussing. Hans store helt er nemlig byggmester og heter Andreas Nygaard.

De to trivdes godt i hverandres selskap, og det var imponerende å se Sofians lærevillighet og håndlag med verktøy og materialer.

Og ikke minst var han flink til å holde på hemmeligheter.

ARBEIDSKAR: Sofian (6) fikk en arbeidsdag sammen med sin helt Andreas. Foto: Pandora Film/ TV 2

I stedet for å røpe noe av det han hadde sett til foreldrene, fortalte han historier om svarte tak og rosa elefanter i rommet. Han ble nok litt overrasket selv også, da han kom tilbake og fikk se hva som hadde skjedd etter at han var med å jobbe.

Han synes det var blitt veldig fint! Men, kjekkest var det kanskje å vise sin søster Noor (4) listen han hadde vært med på å både lage og montere.

Oppussingen

Designer Aina Sollie Steen har tegnet en ny kjøkkenløsning som er mer åpen enn den som var der fra før. Kjøkkenrommet er langt og smalt, og det gjelder å utnytte plassen maksimalt og samtidig gi rommet luft.

Hun vil også lage åpningen mellom kjøkken og spisestue litt større for å få mer kontakt mellom rommene, og kunne leke litt med farger og stemninger.

Fargen på kjøkkenet skal være sval, mens fargen i spisestuen skal være varm.



FARGEFINT: Ton i ton i rommene. Foto: Pandora Film/ TV 2

Spisestuen

Denne stuen er et riktig stasrom. Høye, flotte brystningspaneler med flotte detaljer, gipsrosett i taket, ærverdige lister og stort deilig vindu.

Men, det gamle lerretstaket er krakelert, tapetet over brystningen er skjoldete og maling flasser av på brystningspanelet. Her er det mye som må gjøres!

Taket får nytt tradisjonelt lerretstak. Alt av lister og brystningspanel blir beholdt og satt i stand igjen, og gulvet blir værende slik det er.

DESIGNERINNSATS: Også designer Aina Sollie Steen må ta en økt med malekosten Foto: Pandora Film/ TV 2

Døråpning til kjøkkenet blir utvidet, deretter listet og tilpasset den eksisterende brystningen.

På veggen over brystningen rives lerretsveggene og dette feltet blir platet med tynne kryssfinérplater som har eikefinért overflate. Siden disse platene kun er 4 mm tykke kan de legges inntil eksisterende lister og vinduskarmer.

Varme «ørkenfarger»

Spisestuen blir malt i to ulike varme fargetoner. Desert Pink heter fargen som ble brukt til tak, taklister, og vegger over brystning.

Brystningspanelet, vinduer og vinduskarmer, samt gulvlister, får fargen Adventure. Alt sammen i helt matt maling. Fargene ligger ganske nærme hverandre, og designer Ainas ide her er å bruke et monokromt fargeskjema.

Ton i ton når det gjelder rommet, møbler og tekstiler – og variasjon når det gjelder teksturer.

MØTER: Brystningen med de 100 år gamle detaljene møter ny pynt i naturmaterialer. Foto: Pandora Film/ TV 2

Rommet får en lang sittebenk langs hele vindusveggen. Komfortable madrasser blir sydd i plysjlignende stoff, og den lange benken får en mengde ulike løse puter i forskjellige fargesjatteringer.

Spisebordet er røft og kraftig. Det blir litt rustikt sammen med de moderne spisestolene i cognacfarget skinn.

SITTEPLASS: Med benken under vinduet er her god plass til ti rundt bordet. Foto: Pandora Film/ TV 2

Kjøkkenet

På kjøkkenet må det legges nytt gulv etter at det gamle kjøkkenet er revet. Det har tidligere vært ulike materialer på gulvet, og for å få et nytt og flatt underlag, blir gulvet rettet av med flytmasse.

Deretter blir det lagt ett nytt eikegulv med brede parkettbord.

LANGT OG SMALT: Rommet er smalt, kjøleskap bygget inn ved døråpning. Foto: Pandora Film/ TV 2

Sval kjøkkenfarge

For å skape litt kontrast mellom rommene blir kjøkkenet malt i en kjølig blåtone. Kjøkkenet har denne fargen når det kommer fra fabrikken, og vegger, tak og vinduer blir også malt i samme farge.

Ellers har Aina tatt opp igjen de varme fargene fra spisestuen i valg av puter og tekstil til sitteplassen foran vinduet.

SVALE FARGER: Lekkert med blåfargen på kjøkkenet og lyse benkeplater mot kobber. Foto: Pandora Film/ TV 2

Kjøkkenet får overskap kun på ene veggen over koketopp. Vindusvegg og veggen mot spisestuen blir holdt åpne slik at arbeidsplassen virker mer romslig.

Kjøleskapet blir bygget inn og plassert for seg selv på andre siden av døråpningen.

LUFTIG: Kjøkkenet har bra med benkeplass og overskap på ene siden. Foto: Pandora Film/ TV 2

Huseierne var usikre på om de ville beholde spiseplassen på kjøkkenet. De synes den var veldig koselig, men samtidig så de at det ikke ville være plass til mer kjøkken uten å ofre spiseplassen.

Designer Ainas løsning er et kompromiss. En komfortabel sittebenk foran vinduet og små løse bord som kan skyves inn.

Slik kan man ha den fine kaffeplassen uten at møbleringen stenger for trafikken i rommet.

KAFFEPLASS: Benken foran vinduet med de små løse bordene. Foto: Pandora Film/ TV 2

Spisskammers

I den smale enden av kjøkkenet bygger Tid for hjem et slags spisskammers. Et stort skap som det er mulig å gå inn i, og som har masse oversiktlige hyller fra gulv til tak.

Et tradisjonelt spisskammers ville nok hatt en dør, men her skal skapet være åpent. Slik blir det plass til utrolig mye, og det er lett å holde oversikt over hva som er der.

Hyllene blir malt i samme farge som veggene i spisestuen.

FYLL OPP: I spisskammerset er det plass til mye! Foto: Pandora Film/ TV 2

Fremdeles fornøyde

Meriam kan fortelle at de fremdeles er kjempefornøyde med de forandringene Tid for hjem gjorde. De har gjort litt småting, hengt opp litt bilder og planter, og de har satt spisebordet tilbake på kjøkkenet.

– Det viste seg at det gikk fint å ta inn det gamle spisebordet, så nå spiser vi frokost her igjen, sier Meriam og ler. Hun legger til at kjøkkenet er blitt veldig praktisk, og at to personer kan fint lage mat sammen.

Ellers var det et ønske at oppussingen skulle skje med husets egenart fremst i tankene – og slik ble det, mener Meriam.

– Det som er det aller beste er at alt det særegne og gamle ble beholdt og satt i stand! Vi kan ikke få sagt hvor glade vi er for det, avslutter hun.

Tid for hjem sier takk for seg!

