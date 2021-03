Ulovlig mobilbruk bak rattet er et betydelig problem. Det som startet med at mange pratet i håndholdt telefon mens de kjørte bil, utviklet seg til stadig mer omfattende bruk etter hvert som smarttelefonene ble allemannseie.

Straffen for ulovlig mobilbruk lå lenge på 1.700 kroner og to prikker i førerkortet. Men etter betydelig press fra blant andre politiet og forsikringsbransjen, vedtok regjeringen i fjor en kraftig økning:

5.000 kroner og tre prikker, dette ble innført 1. januar i år.

Nedgang på 16 prosent

Det betyr altså at det nye systemet har fungert en tid. Og mye tyder på at dette gir ønskede resultater. Etter flere år med økning i antallet som har blitt tatt for ulovlig mobilbruk, ser det annerledes ut i årets to måneder.

Til sammen 2.497 personer ble bøtelagt for mobilbruk bak rattet i januar og februar. Det er en nedgang på 16 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Det hører med til sjeldenhetene at bøtesatsene øker så mye fra ett år til et annet. Derfor var det også knyttet betydelig spenning til hvordan dette ville slå ut i praksis.

12 dødsulykker

Samtidig er det også store mørketall på dette området. En undersøkelse Norstat har utført for Frende forsikring, viser at hele 43 prosent sier at de sjekker mobilen mens de kjører.

– Distraksjon knyttet til mobiltelefon eller annet utstyr antas å ha vært medvirkende årsak til 12 dødsulykker i 2018. Det er dessverre for mange som bruker telefonen under kjøring, har sjefen for Utrykningspolitiet (UP), Steven Hasseldal tidligere uttalt.

Tungbilsjåførene er verstingene

Menn er verstingene

Undersøkelser fra UP viser at mobilbruken i snitt ligger på 3,6 prosent. Det er omtrent like mange som prater som tekster.

Dobbelt så mange menn som kvinner svarer at de sjekker mobilen ofte mens de kjører. Det er også en klar overvekt av menn som sier de av og til sjekker telefonen sin bak rattet.

I aldersgruppen 18-29 år sier hele to av tre at de sjekker mobilen ofte eller innimellom når de kjøre.

Disse aldersgruppene sjekker mobilen mens de kjører 18-29 år: 67 prosent

30-39 år: 66 prosent

40-49 år: 59 prosent

50-59 år: 38 prosent

60+: 15 prosent

(Kilde: Frendeundersøkelsen)

