Slutter i NRK

Det melder NRK i en pressemelding, mandag.

Trioen har en lang fartstid i gjennom programmet «Radioresepsjonen» og andre prosjekter innad i NRK.

– Vi fikk rett og slett et tilbud vi ikke kunne si nei til, forteller Bjarte Tjøstheim via pressemeldingen.

«Radioresepsjonen» har gått sin seiersgang på NRK Radio siden 2006. Programmet gikk opprinnelig på P3, men ble flyttet til P13 i 2014.

Hva som blir neste prosjekt er enda ikke bekreftet, men statskanalen skriver at de skal fortsette med å lage lettbeint underholdning på skyhøyt nivå.

- Det er selvfølgelig synd for NRK at de slutter. Vi ønsker dem lykke til, og takker for mange fantastiske tv- og radioøyeblikk opp gjennom årene, sier underholdningsredaktør i NRK, Charlo Halvorsen.

Det er ikke bestemt hvem som tar over etter trioen. Siste sending med Radioresepsjonen var i desember 2020.