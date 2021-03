Store demonstrasjoner i Polen på kvinnedagen: – Rettighetene våre blir stadig krenket

LUBLIN/OSLO (TV 2): Mandag demonstrerte store folkemengder mot det som nærmest er et totalforbud mot abort i Polen.

Til tross for koronarestriksjoner, møtte mange opp for å demonstrerte mot abortloven i Polen mandag. «Vårt liv, vårt valg» og «Vår livmor, våre gater» var blant parolene under årets 8.mars-tog i universitetsbyen Lublin.

– Kvinners rettigheter blir stadig krenket, kvinner blir ydmyket eller behandlet som mindre oppegående, forteller Adriana Kurek.

Hun er polsk kvinneaktivist, og en av dem som brenner for saken og hvordan kvinner blir møtt.

– I seksualundervisningen på skolen ble jeg fortalt at «kalender-metoden» var den beste for samleie. Vi fikk beskjed om at man ikke engang burde bruke kondom, forteller Kurek.

VISER STØTTE: Kvinner demonstrerte mandag foran Europaparlamentet for å fordømme blant annet abortloven i Polen. Foto: AFP / NTB

I oktober i fjor innførte Polen en omstridt abortlov som har vakt sterke reaksjoner, også utenfor landegrensene.

Landet hadde allerede en streng lov, men nå er det ikke lenger mulig å ta abort selv om fosteret er skadet, eller så skadet at det ikke klarer å leve etter fødsel.

Fritaket er tilfellene hvor kvinner har blitt voldtatt, utsatt for incest eller om mors helse står i fare.

– Dette skjer i 2021

Retten til selvbestemt abort i Polen ble også tema under den digitale markeringen av kvinnedagen i Oslo mandag.

– 22. oktober 2020 ble det vedtatt at et av de få unntakene som ga rett til lovlig abort, er i strid med polsk konstitusjon. Man kan si at abort er offisielt forbudt i Polen, sa Katrine Mital Helseth.

OSLO: Katrine Mital talte da kvinnedagen ble markert på Youngstorget mandag. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Hun er selv en polsk aktivist i Norge, og kjemper for kvinnerettigheter.

Helseth fortalte at mange kvinner drar til Tyskland, Tsjekkia og Slovakia for å ta abort. I tillegg er det mange utenlandske organisasjoner som sender abortpiller i posten. For dem som ikke har nettverk, utdannelse eller penger, er det derimot vanskelig.

– Det sies «ikke bli gravid hvis du er fattig.» Angrepillen, som dere kan kjøpe på apotek her i Norge, er bare tilgjengelig på resept i Polen. Dette skjer midt i Europa i 2021, fortalte hun.

Kan få fengselsstraff

I Polen kan abortaktivister, leger og folk som kjøper abortpiller få fengselsstraff.

– Jeg tenker på alle leger som mister retten til å utføre yrket sitt og blir straffet for å hjelpe kvinner med abort eller sterilisering, sa hun.

Som følge av innføringen av ny abortlov i Polen, oppstod det massive protester i høst. Verden over har kvinner og menn tatt til gatene for å støtte polske kvinner, også i Norge.