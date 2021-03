Rekordhøye søkertall etter et koronapreget år: – Motivasjonen er på topp

Ett år har gått siden koronaviruset kom til Norge. Mange forbud og restriksjoner har rammet idretten, men likevel har flere søkt seg til WANG- og Norges toppidrettsgymnas etter det unormale året. Økningen kom overraskende på toppidrettssjef sentralt for WANG, Håvard Rochman Fagerlund Johansen.

– Innledningsvis var vi veldig redde for lave søkertall knyttet til pandemien. Først og fremst på grunn av motivasjonen til idrettsungdommen, men også med tanke på hva pandemien gjorde med økonomien. Det er kostbart å satse på idrett.

– Når det nærmet seg søkerfrist, så vi at tallene var bra. Vi er glade for rekordhøye søkertall i år, sier Håvard R. F. Johansen.

Sportsdirektør på NTG, Thorleif Gunhildrud, bekrefter at også han var overrasket over rekordhøye tall.

– Vi var veldig spente på hvordan koronaen ville slå ut på foreldrenes økonomi, men det ser ut som det ikke har hatt noen innvirkning, skriver Gunhildrud til TV 2.

NTG har hatt 124 flere søkere i år. 55 av disse er søkere til den nye NTG-skolen i Bergen. WANG har på sin side fått 99 flere søkere. Se tallene nedenfor.

Statistikkene viser rekordtallene for antall søkere på WANG og NTG. Tallene er fra toppidrettsgymnasene.

Motivert trekløver

Mia Kvarme, Jakob Nilsson og Silje Aulie har alle søkt seg til WANG i 2021. Ingen av de tre 15-åringene har vært fristet til å slutte med idretten.

– Motivasjonen har egentlig vært på topp. Nå er vi i en annerledes situasjon, og da må man gjøre det beste ut av det, sier Mia Kvarme, som til vanlig spiller håndball for Bærum Topphåndball.

– Det har vært perioder uten organisert trening. Da må man ta stilling til situasjonen man er i. Det har vært en vanskelig tid, men jeg føler at klubben min har klart seg veldig bra, fortsetter Mia.

For Jacob har ikke pandemien sørget for så store endringer. Han satser på golf, og har fått trent ganske normalt under pandemien. Golftalentet tror mange unge har hentet inspirasjon andre steder enn gjennom konkurranse det siste året.

– Jeg tror flere søker seg inn på grunn av de norske idrettsstjernene som har dukket opp de siste årene. Casper Ruud, Viktor Hovland og Erling Braut Haaland er alle unge talenter som motiverer de som er enda yngre. Selv om det har vært vanskelig å få finne treningssteder og få inn den rette treningsmengden man vil ha, finnes det andre steder å hente motivasjon, sier Jacob Nilsson.

Silje Aulie spiller fotball for Skeid, og har kjent på savnet av kamper.

– Det har vært litt annerledes. Alt av cuper og kamper har blitt avlyst, og det er det jeg synes er gøy med fotball. Det har vært litt vanskelig å holde motivasjonen oppe, men vi har trent ganske som normalt. I noen perioder har vi måtte trent med avstand, og det er vanskelig i og med at fotball er en kontaktsport, forteller Silje før hun legger til:

– Jeg har ønsket å gå på WANG hele tiden, så motivasjonen har alltid vært der. Det har vært litt vanskeligere å holde den oppe, men jeg har ikke vurdert å slutte. Det er fotball jeg vil drive med.

MOTIVERT UNGDOM: Mia, Jacob og Silje har alle holdt motivasjonen oppe gjennom koronapandemien. Foto: Erik Monrad-Hansen

Kreativitet blant de yngre

I 2020 har det ikke alltid vært like lett å gjennomføre normale treninger. Det setter større krav til ungdommen ifølge NTG's sportsdirektør.

– De mest ambisiøse ungdommene har en indre motivasjon som driver dem, og da lar de seg ikke stoppe av noen hindringer. De blir ofte kreative og finner gode løsninger for å få til en god treningshverdag, mener Gunhildrud.

Det kan se ut til å stemme. Jacob har gjort sitt for å få gjennomført nødvendig golftrening om vinteren.

– Vi har kjøpt et nett og en matte til garasjen. Der står jeg og slår for å trene teknikk og få inn mengdetrening. Dette er en midlertidig måte til vi kommer ut igjen, forteller Jacob.

Mia kan fortelle at treningshverdagen hennes har endret seg mye under pandemien.

– Når vi ikke har hall, må jeg gjøre det beste ut av det. Skyte på mål i hagen, trene styrke i kjelleren og kaste på vegg. På NTG-U har vi hatt digitale treninger. Det har hjulpet veldig mye, sier håndballjenta.

– Må prioritere barne- og ungdomsidretten

Selv om dagens ungdom finner kreative løsninger i treningshverdagen, mener Johansen at barne- og ungdomsidretten fortsatt må veies tungt.

– Det er ekstremt viktig. Jeg tror ikke det kan måles. Sammen med skole, er aktivitet ankeret i tilværelsen for de fleste unge. Å holde det åpent så langt det er mulig må være en prioritet, sier Johansen til TV 2.

Thorleif Gunhildrud er enig med toppidrettssjefen til WANG.

– Det er veldig viktig at barneidretten prioriteres. Både for fremtidig rekruttering til idretten, men også i et folkehelseperspektiv i fremtiden. Barn må leke og det gjør de best sammen med andre likesinnede barn, og ikke sammen med voksne på et hjemmekontor.