Hei! Kan man koble ut airbagen på gammel Range Rover fra 2006? Den er defekt og bilen skal inn til EU-kontroll nå.

Jeg lurer derfor på om man kan koble den ut for å slippe å kjøpe ny?

Benny svarer:

Heisann!

Jeg forstår godt at det kan være fristende å ta en snarvei her. Å bytte airbag kan nemlig fort vise seg å bli en svært kostbar affære på noe tilårskommen bil. Range Rover er heller ikke de som har billigst deler i utgangspunktet.

Men jeg synes allikevel at din ide om å koble den bort før en EU-kontroll ikke er veldig god. Av flere årsaker.

Dette er jo et viktig sikkerhets-system i dagens biler. Et system som har spart både mange liv og alvorlige skader. Derfor er dette noe man skal ta alvorlig.

Dessuten vil airbag-varsellampen i bilen din lyse om du kobler systemet ut. Dette er jo slik laget at det skal varsle når noe er feil, eller ikke fungerer. Å koble ut en airbag er definitivt en feil og systemsvikt. At varsellampen lyser er i seg selv en mangel på EU-kontrollen – så da er du like langt.

Ta ut pæra til varsellampa? Nei, det hele blir bare enda verre og dummere. Dessuten er det er ulovlig, og jeg fraråder det på det sterkeste. Tenk om noe skjer med deg, eller noen du er glade i som bruker bilen din?

Det er selvfølgelig bra å være kreativ, men her må du finne andre måter å få dette i orden på.

Finn ut nøyaktig hva som er grunnen til feilen på din airbag. Det kan jo være alt fra dårlig kontakt, ledningsbrudd via styreenheter og selve airbagen. En del deler kan man også få kjøpt som brukt, til en langt billigere pris enn hva en ny originaldel koster.

Så det er mitt råd til deg. Finn ut eksakt hva som er feilen og fiks den. Gjerne med brukte deler, der det er mulig. Da skal du kunne komme rundt dette på en god måte. Med en bil som både er EU-godkjent og som fortsatt er trygg og sikker å kjøre i trafikken med.

Ønsker deg lykke til med Range Roveren og EU-kontrollen!

Stort arkiv

