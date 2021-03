Villmannskjørte på tursti – gjerningsmann fremdeles på frifot

Søndag 21. februar kl. 12.43 gikk alarmen hos politiet i Bergen.

En lastebilsjåfør gikk amok, og kjørte inn i flere biler i et boligstrøk i Sandviken, før han deretter tok seg inn på turstien langs Fjellveien nær sentrum og krasjet i et tre.

Flere personer TV 2 snakket med på stedet fortalte at de måtte hoppe unna. Noen var bare centimetere fra å bli meiet ned av lastebilen.

– Jeg tenker at det er skremmende opplevelse, men jeg er veldig takknemlig for at jeg kom meg unna, sa Vanja Andersen, som var et av vitnene til villmannskjøringen.

Saken fortsetter under bildet

Rebecca Fugelli (t.v.) og Vanja Andersen sa de var svært nære å bli truffet av lastebilen da den kom kjørende. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Konkret mistenkt

Bare et lykketreff gjorde at ingen ble skadet eller mistet livet. Drøye to uker er gått siden gjerningsmannen klatret ut av lastebilvraket og løp ned skråningen i retning sentrum.

Ingen er ennå pågrepet etter hendelsen, men politiadvokat Johanne Løkken Wiencke i Vest politidistrikt bekrefter at de har en konkret mistenkt.

– Han er kjent for politiet fra tidligere, sier Wiencke.

I videoen under, kan du se gjerningsmannen beine vekk fra åstedet, iført en gul refleksvest.

Saken fortsetter under videoen

Venter på DNA-svar

Men til tross for at politiet har en person på listen, er han ikke pågrepet ennå.

– Han har vært vanskeligere å få tak i enn vi så for oss, sier Wiencke.

– På hvilken måte, da?

– Vi har foreløpig ikke klart å finne ham, sier Wiencke, og bekrefter at det skal dreie seg om en person fra Bergen.

Politiet har tatt DNA-avstryk fra lastebilen, og venter fortsatt på analysesvar fra Kripos. Dette foregår blant annet ved at man tar en vattpinne og prøver å sikre DNA fra typiske steder som ratt og girspak.

– Vi håper at disse funnene samsvarer med den mistenkte, men det er ikke alltid disse prøvene gir svar. Særlig ikke hvis man har for lite DNA, sier Wiencke.

Saken fortsetter under bildet

Fjellveien overfor Bergen er en yndet tursti, og denne søndagen var det mange som hadde lagt turen sin hit. Foto: Klaus Holthe / TV 2.

– Ikke grunn til å være redd ham

Flere personer TV 2 snakket med på stedet, sa at gjerningsmannen virket ruset og ikke mulig å snakke med da han klatret ut av den havarerte lastebilen.

Ifølge beskrivelsen fra politiet skal det ha dreid seg om en 1.70 meter høy mann i 30-årene med lyse jeans.

– Han er fortsatt på frifot. Er dette en mann folk bør være bekymret for?

– Nei, det vil jeg ikke si. Han er kjent for politiet fra tidligere, men det skal ikke være noen grunn til å være redd for ham, sier Wiencke.

Politiet vet enn så lenge ingenting om forløpet til villmannskjøringen. Da Bergens Tidende snakket med eieren av lastebilen, fortalte han at den ble stjålet. Etter ulykken ble det funnet tyvegods i førerhuset.

Søk uten hell

– Hva gjør politiet for å finne gjerningsmannen nå?

– Vi gjør ikke noe aktivt for å finne ham akkurat nå. Patruljen som er ute i gaten vet at vi ser etter ham, sier politiadvokaten.

– Men dette var jo en villmannskjøring der folk kunne blitt drept. Burde man ikke gjøre noe aktivt for å finne ham?

– Jo, absolutt. Vi har forsøkt å finne ham, og tatt kontakt med folk på steder der vi tenkte at han kunne oppholde seg, men søkene har vært uten hell. Vi ser hva mer vi kan gjøre for å finne ham, sier Wiencke.