FHI: Salmonella-utbrudd i flere fylker

Tolv personer har fått påvist smitte av mage-tarmbakterien Salmonella Enteritidis. I tillegg er det åtte mistenkte tilfeller.

Ti personer har blitt så syke at de måtte legges inn på sykehus.

Det er igangsatt utbruddsetterforskning i samarbeid med aktuelle kommuneoverleger, Veterinærinstituttet og Mattilsynet.

FHI tror smittekilden er en matvare, men de vet ennå ikke hva det kan være snakk om.

– De smittede er bosatt i mange forskjellige fylker. Derfor tror vi at de er smittet gjennom en matvare som er distribuert bredt, sier lege Hilde Marie Lund ved avdeling for smittevern og beredskap i en pressemelding.

Prøver å spore kilden

Prøvene er tatt fra slutten av januar og fram til siste uke av februar.

Ni smittetilfeller er oppdaget i Viken, tre i Oslo, to i Innlandet, mens Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal og Nordland har ett tilfelle hver.

Arbeidet er i gang for å kartlegge om pasientene kan ha felles smittekilde.

– Etterforskningsarbeid kan være komplisert og ta tid, og i mange saker vil man ikke klare å finne smittekilden eller å avklare om det dreier seg om en felles kilde. Det er for tidlig å si om dette er et avgrenset utbrudd eller om det vil øke i omfang. Vi følger situasjonen nøye, sier lege Hilde Marie Lund ved avdeling for smittevern og beredskap.

Smitter ofte gjennom mat

Salmonellabakterier smitter hovedsakelig gjennom mat. Utbrudd er forholdsvis sjelden i Norge sammenlignet med de fleste andre land i Europa.

Matvarer som er importert fra land der salmonella er vanligere enn hos oss, utgjør likevel en smitterisiko.

Smitte kan også skje fra person til person, og i Norge er det dessuten påvist smittetilfeller fra ville dyr, som fugler og pinnsvin.

Gode forebyggende tiltak er å koke og steke maten skikkelig. Det er også viktig å vaske hendene grundig etter dobesøk og før matlaging og måltider, lyder rådene fra folkehelseinstituttet.