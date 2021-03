FIFA-topper i møte med norske toppklubber etter boikottopprop

Norsk fotball er inne i en høyinteressant uke på flere måter.

Fredag skal Ståle Solbakken ta ut sin første landslagstropp til VM-kvalifiseringskampene mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro, men to dager senere kan norsk fotball ha vedtatt en boikott av VM i Qatar neste år.

For at det skal skje må det komme et benkeforslag under søndagens heldigitale fotballting, som kan tas opp på sakslista dersom to tredjedeler av de rundt 200 delegatene stemmer for det.

Deretter kreves kun et ordinært flertall for at en boikott kan bli en realitet.



FIFA har åpenbart fått med seg opprøret som er i ferd med å spre seg i norsk fotball. Foreløpig har fem eliteserieklubber - Odd, Viking, Strømsgodset, Rosenborg og Brann - gått inn for boikott av VM i Qatar.

MØTTE NORSKE TOPPKLUBBER: FIFAs generalsekretær Fatma Samoura. Foto: Kurt Schorrer

NFF inviterte

Før helga deltok FIFA med flere av sine toppfolk, med generalsekretær Fatma Samoura i spissen, til et videomøte med Norsk Toppfotball (NTF) og Norges Fotballforbund (NFF).

– FIFA synliggjør at de tar dette på alvor når de stiller med den type ressurser. Norge er ikke den største nasjonen, men at de stiller med A-laget bør vi også forvente av en paraplyorganisasjon, sier styreleder Cato Haug i NTF.

Representanter fra Amnesty og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) deltok også på møtet.

Daglig leder Øyvind Alapnes i Tromsø - som var den første norske toppklubben til å oppfordre til boikott - er positiv til at møtet ble avholdt.

– Motivasjonen for møtet var å belyse hvorfor det kan være lurt å videreføre dialogen i stedet for å boikotte. LO, Amnesty og FIFA deltok også på møtet, og FIFA redegjorde for hvorfor de mener at det de får gjennomført med reformer er veien å gå, sier han.

Tromsø har ikke endret standpunkt, men har forståelse for at NTF og NFF ønsker å utsette en eventuell avstemning om boikott av Qatar-VM til et ekstraordinært fotballting senere i år.

– Er dere positive til å vente til et ekstraordinært ting med å avklare om Norge skal boikotte eller ei?

– Først og fremst synes vi forholdene i Qatar er rimelig godt belyst. Samtidig ser vi at det er ganske kort tid fra dette ble en mediedebatt til forbundstinget på søndag. Vi er villig til å diskutere med alle. Men motivasjonen bak en ytterligere utredning må først og fremst handle om situasjonen i Qatar, snarere enn konsekvensene for oss i Norge av en boikott, sier Alapnes.

GODSET-SKEPSIS: Strømsgodset har gått inn for boikott av VM i Qatar og håper saken blir avgjort allerede på Fotballtinget søndag. Foto: Trond Reidar Teigen

Savnet kritiske stemmer

Strømsgodsets styreleder Ivar Strømsjordet sier møtet kom i stand på initiativ fra NFF.

– Det var greie og saklige innlegg, som var interessante å høre på. Men jeg oppfattet det som at NFF hadde satt opp et team som skulle argumentere for forbundets standpunkt og mot boikott av Qatar, sier han.

Han sier at han ikke deltok på slutten av møtet, da det var åpnet for spørsmål og debatt.

– Det kan være at det kom innlegg med at annet standpunkt der. Men jeg savnet egentlig en i panelet, hvis man kan bruke det ordet om et digitalt møte, som hadde et annet standpunkt, sier Strømsjordet.

NTF har sitt årsmøte førstkommende fredag. Der vil de lytte til hva flertallet av de 32 medlemsklubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen mener, men håpet til styreleder Cato Haug er at man samles om et ekstraordinært ting.

– Vi synes det er en for viktig problemstilling til at vi eventuelt skal få et benkeforslag på tinget søndag, enten man skulle vedta boikott eller ei. Benkeforslag er et godt demokratisk prinsipp, men så lenge man har tid til å utrede, bør man gjøre det. Jeg tror det er viktig med en bred diskusjon om hva som er de beste virkemidlene for å bedre arbeidsforholdene for arbeiderne i Qatar, og sørge for at tildelinger i framtida blir gjort på en mer demokratisk måte, sier Haug.

Han ser for seg at et ekstraordinært fotballting vil finne sted på sensommeren/høsten. Samtidig har ikke toppklubbene mer makt enn at bredden i norsk fotball kan få gjennomslag for et benkeforslag om boikott allerede på søndag.

Godset håper på avgjørelse søndag

Arrangementskonsulent Knut Bjørn Nordheim i NFF opplyser at det vil være rundt 200 stemmeberettigede delegater på Fotballtinget.

Klubbene i Eliteserien, OBOS-ligaen og Toppserien har to delegater hver.

– Vi hadde en påmeldingsfrist som var satt til 1. mars, som ble utvidet til 5. mars etter at det ble et heldigitalt fotballting. Det er påmeldt omtrent samme antall delegater som det har vært de siste årene, sier Nordheim.

Strømsgodsets styreleder håper Qatar-spørsmålet avgjøres allerede på søndag.

– Jeg kan ikke helt se poenget med å utsette dette på noen måte. Det er viktig for NFF å få en avklaring, vi skal snart i gang med kvalikkamper til VM i Qatar. Jeg mener det er tilstrekkelig grunnlag for å behandle dette på tinget søndag. Da vil det egentlig være ferdigbehandlet i de fleste eliteserieklubber, i hvert fall. Dette er klubbene i stand til å ta stilling til på det kommende fotballtinget.

– Du føler ikke det er behov for noen ytterligere utredning i denne saken?

– Jeg skal ikke være bastant på det, det å ha en skikkelig saksbehandling før en viktig avgjørelse er aldri dumt. Men NFF bør jo være i stand til å fremme dette. De har visst i en del år at Qatar skal arrangere VM, om problemene med gjestearbeidere, brudd på menneskerettigheter og så videre. Jeg ser ikke helt behovet for at det skal gå flere måneder til. Vi i Strømsgodset er klare for å stemme for dette på fotballtinget til søndag, sier han.