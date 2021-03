Solskjær-grepet som stoppet City

Se sammendrag fra kampen i videovinduet øverst!

Etter 15 strake Premier League-seiere ble Manchester Citys seiersrekke brutt av byrivalene United. Etter den sterke 2-0 kampen på Etihad får Ole Gunnar Solskjær mye skryt.

Øyvind Eide er sportsdirektør på NTG-U, har høyeste trenerutdannelse i fotball med UEFA Pro-lisens, og er i dag også veileder på ulike UEFA-trenerkurs for Norges Fotballforbund. Han følger Manchester United tett og er imponert over Solskjærs taktiske inngang til kampen.

– Det går vel 30 sekund før de får straffe og det kommer som en konsekvens av at de står veldig høyt med alle spillerne sine og presser hver eneste spiller kan få ballen i løpet av det neste sekundet. Det fører til at de får ballen rett utenfor 16-meteren og gir Martial en sjanse til å passere inn i 16 og bli felt.

– Det interessante her er jo hvor de presser. Ikke nødvendigvis den offensive mentaliteten, men måter de gjør det på. Manchester City bygger mye av spillet sitt rundt Joao Cancelo, en høyreback som går inn i banen. Grepet Solskjær gjør er å trekke sin venstrekant Marcus Rashford veldig smalt inn, så han omtrent følger Cancelo som et frimerke og skjærer av pasningsmulighetene Da blir han ganske passiv kampen igjennom, mener Eide

FRIMERKE: Rashford følger Cancelo inn i banen og nekter City å bygge bakfra

Trekk og mottrekk

Så ble spørsmålet hva Manchester Citys manager Pep Guardiolas svar på dette trekket ville bli.

– Det blir jo som et sjakkspill med trekk og mottrekk. Det første Pep gjør er å gi Kevin De Bruyne beskjed om å trekke ut i det rommet Rashford etterlater seg på kanten når han går han. Det som skjer da er at Rashford går ut og legger press på De Bruyne, så heller ikke han får gjort så mye i det rommet, mens Fred da presser knallhardt opp på Cancelo. De kjører et veldig tett press på de to spillerne som står bak veldig mye av spillet til City.

UEFA-TRENER: Øyvind Eide Foto: NTG

Eide, som tidligere har trent Stabæk Fotball Kvinner og Kongsvinger IL Toppfotball, forteller at da måtte City endre taktikk:

– Til slutt bytter Guardiola ut Cancelo med Kyle Walker, som er en mer klassisk back som er rask og kan legge inn. Det håndterte United veldig godt. De hadde bra fokus på å stenge rommet rundt 16, pakker folk inn der og lar City spille på utsiden. Så har de litt flaks der og, når City kommer til noen store sjanser. Men ofte er det sånn at når du har en lur matchplan og utfører den på en god måte, så har du marginene på din side.

– Det siste som mangler

Til tross for at han synes noe av kritikken Manchester United har fått for sitt spill mot svakere motstand er overdrevet, ser Eide likevel på det som området de må forbedre.

– Skal du vinne Premier League, så må du slå Crystal Palace og de mindre gode lagene. United har vært gode i toppkampene i år, men så har de ikke greid å snu nok av de mot svakere lag. Det er det siste som mangler, for de imponerer veldig i toppkampene og slipper nesten ikke inn mål.