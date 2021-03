– Jeg vil vise alle penisene

Tuva Fellman (33) har en lang karriere i radio hvor hun tidligere har ledet «Juntafil» på P3 hvor det skamløst har blitt snakket om det meste.

Fellman, som er utdannet sexolog, tar nå med seg all erfaringen til TV-skjermen når hun skal lede det nye dating-programmet «Naked Attraction».

33-åringen kan røpe at de er godt i gang med castingprosessen, men at de ikke har fått møtt deltakerne fysisk på grunn av korona-pandemien.

– Vi får tilsendt nakenbilder, eller ser det via Zoom. Jeg er den eneste som ser på porno på arbeidsplassen, sier hun humoristisk.

– Viktig å vise fram

Fellman, som tidligere har blitt tildelt «Skamløsprisen» som gis til en person som jobber aktivt for å fjerne skam rundt seksualitet, mener det er viktig å vise frem vanlige, nakne mennesker på TV.

– Hvor ofte ser du andre nakne mennesker? Du ser kjæresten din, muligens noen i en garderobe, noe nakenhet på reklameplakater, også er det porno. Det er ikke ofte du ser helt vanlige nakne mennesker, sier hun.

Hun forteller at i programmet så kan det være fem jenter med fem forskjellige vulvaer hvor de indre kjønnsleppene for eksempel henger utenpå de ytre.

– Det ser vi nesten aldri i porno, og det er bra at vi viser det, konstaterer hun.

Ikke redd

Når programleder Marte Bratberg stiller spørsmål om hun tror programmet kan skape kroppspress dersom en deltaker snakker negativt om hvordan kroppen ser ut, svarer 33-åringen slik:

– Det er alltid en fare for at man blir overrasket over hva folk sier, men vi jobber med mennesker som har lyst til å være der fordi de er glad i kropp.

Hele konseptet er tenkt nøye gjennom, diskutert godt og hun har sett på programmet fra ulike land.

Fellman sier at hun vil bli overrasket dersom noen faktisk sier «æsj» under programmet.

– Jeg føler meg trygg på at dette blir et bra program og at det blir et ordentlig bånd da. Det er ikke bare pikk og fitte, selv om det er mye pikk og fitte, forklarer hun.

POSITIV: Tuva Fellman sin kjæreste, Ronny Brede Aase er positiv til den nye jobben hennes. De har også sett på den britiske versjonen sammen. Foto: Mariam Butt

– Størrelse ingen betydning

Hennes partner, TV- og radioprogramleder Ronny Brede Aase, er positiv til den nye programlederjobben Fellman har fått.

– Jeg tror han synes det er ganske spennende. Vi så på programmet sammen da jeg fikk forespørsel om det, sier hun.

Først så de det sammen med en venninne av Fellman, og gradvis ble de mer og mer komfortable med å se de nakne kroppene på TV-skjermen.

Det håper Fellman at TV-seerne skal bli i Norge også. Spesielt når det kommer til ulike forestillinger nordmenn allerede har når det gjelder kropp.

– Det å prate om størrelser mener jeg vi må komme oss vekk fra, understreker Fellman.

Hun forklarer at i et heterofilt par så kommer ikke orgasmen avhengig av hvor stor en penis er, den kommer via klitoris.

– Hvorfor vi er så opphengt i store peniser skjønner jeg ikke! Jeg har lyst til å vise alle penisene i dette programmet! Store og små, tykke og tynne, omskåret eller ikke omskåret, forteller hun.