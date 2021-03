Dette kan være den største trusselen mot en rettferdig dom

Den tidligere politimannen Derek Chauvin skal etter planen stilles for retten for drapet på George Floyd, mandag. Den største utfordringen blir å finne 12 jurymedlemmer som ikke har gjort seg opp en mening om saken på forhånd.

Arrestasjonsvideoen av George Floyd (46) som ligger i håndjern med en politimanns kne over nakken til han dør, har utløst enorme demonstrasjoner mot rasisme og politivold i USA og også internasjonalt.

I dag starter rettssaken mot én av de fire politimennene som var tilstede under arrestasjonen. Derek Chauvin var den som presset kneet sitt mot halsen til Floyd, selv om Floyd gjentatte ganger sa han ikke fikk puste.

Langvarig prosess

I en vanlig rettssak bruker man et par dager på å velge jury. I denne saken kan det ta minst to uker. Det er forventet at det blir en ekstremt krevende oppgave for både aktoratet og forsvaret. De må plukke ut 12 jurymeldmemmer fra Minneapolis som ikke har gjort seg opp en mening om saken fra før.

– Du vil heller ikke ha jurymedlemmer som er helt blanke, for det betyr at de overhodet ikke er koblet på virkeligheten. Det du vil ha er jurymedlemmer som kan sette til side meninger de har dannet seg før de går inn i rettssalen og gi begge sider en rettferdig sjanse til å bli hørt, sier Susan Gaertner, en tidligere statsadvokat.

Betent sak

Det er vanskelig å ikke mene noe om videoen som viser Floyd som trygler som å få puste. Enten er folk dypt rystet, sinte, og peker på systematisk rasisme i det amerikanske politiet. Eller så mener folk at det var Floyds sinnstemning som gjorde det nødvendig å håndtere ham slik - og at protestene i etterkant består hovedsaklig av bråkmakere.

Forsvaret kommer trolig til å hevde at det var Floyds underliggende helsetilstand som gjorde at han døde, ikke presset mot halsen. Det forventes også at aktorat og forsvar kommer til å krangle om hvor lenge politimannen faktisk klemte kneet mot nakken til Floyd.

– Hvis det blir vanskelig å finne jurymedlemmer, kan forsvaret til Chauvin søke om å flytte rettssaken bort fra Minneapolis, sier professor, Richard Frase, ved juridisk fakultet ved universitetet i Minnesota, til Wall Street Journal.

Grilles

Både aktoratet og forsvaret har allerede bedt mulige jurymedlemmer om å fylle ut 14 sider med spørsmål. Der må de beskrive hva de har hørt om saken, hvor de leser nyheter, hva de synes om Black Lives Matter-bevegelsen, og om de mener de kan anse noen som uskyldig inntil skylden er bevist.

Ron Wright jobber ved juridisk fakultet ved Wake Forest University, og han forklarer at jurymedlemmene går gjennom grundig sjekk.

– Spørsmålet er uansett hva du har hørt om denne saken, og uansett hva du har tenkt om den - kan du sette det til side og gjøre opp en ny mening kun basert på bevisene som blir presentert i en rettssak? Det vil ikke nytte å bare svare «ja» på det sørsmålet. Hvert jurymedlem blir grillet for å finne ut hva det egentlige svaret ditt er, forklarer han.

George Floyd har blitt et symbol på kampen mot rasisme i Minneapolos og i hele USA.(Photo by Angela Weiss / AFP) / Foto: Angela Weiss

Chauvin er tiltalt for forsettlig drap. Tre kolleger er tiltalt for medvirkning og skal møte i retten i august. Alle fire fikk sparken fra politiet etter dødsfallet.

– Ingen har vært skjermet

Politimannens forsvarere mener all omtalen av saken gjør at det ikke er mulig å finne en uhildet jury i Hennepin, men dommeren slo fast at det ikke ville hjelpe å flytte rettssaken.

– Ikke noe hjørne av Minnesota har vært skjermet for omtale av saken før den havnet i retten, sa Peter Cahill.

En lokal forsvarsadvokat sier aktoratet trolig vil se etter jurymedlemmer som sympatiserer med Black Lives Matter-bevegelsen og dem som er ekstra opprørt over Floyds død. Forsvareren vil trolig ønske seg jurymedlemmer som er positive til politiet.

De potensielle jurymedlemmene skal spørres ut én og én. Forsvarerne kan forkaste opptil 15 uten å gi noen grunn. Aktoratet kan avvise ni. I tillegg kan begge sider avvise så mange de ønsker, dersom de kan komme med en rimelig begrunnelse. Begge parter kan protestere dersom de mener noen blir avvist utelukkende basert på kjønn eller hudfarge.

Frist til 29. mars

På grunn av den lange tiden som er satt av til å plukke ut tolv jurymedlemmer – og to reserver – vil åpningsinnleggene i saken starte tidligst 29. mars.

Blir Chauvin frifunnet, vil det trolig føre til nye store protester mot rasisme i USA. Blir han dømt, er det motstanderne av Black Lifes Matter-bevegelsen som vil reagere, hvorav mange er Donald Trump-tilhengere.

Drapet har blant annet ført til at Kongressen i disse dager behandler forslag om en større politireform. Den bærer George Floyds navn, og ble onsdag vedtatt i Representantenes hus med knapt flertall og sendt videre til Senatet.

Hvis reformen blir godkjent, blir halsgrep forbudt. Politiet vil heller ikke kunne stanse personer på bakgrunn av rase, såkalt raseprofilering.