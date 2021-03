Fryktet at armen var avrevet da han lå i grøfta med skulderen på ryggen

Carl Fredrik Hagen priser seg lykkelig for at krasjen på trening ikke kostet ham mer enn en brukket skulder. OL-drømmen lever fortsatt for 29-åringen.

– Da jeg lå i grøfta, lå skulderen på ryggen. Jeg så ikke armen min i det hele tatt. Det var litt «scary». Jeg trodde jeg hadde mistet armen. Det var ikke superbehagelig! Men vi fikk den på plass etter hvert, og de på sykehuset var veldig flinke.

Carl Fredrik Hagen møter TV 2 utenfor hjemmet i Oppegård tre døgn etter velten på trening på Gamle Mossevei utenfor Oslo.

På grunn av en pågående karantene etter å ha syklet ritt i Frankrike for litt over en uke siden, er skadeomfanget fortsatt noe usikkert, da personer må være ute av karantene for å kunne ta MR.

UTE PÅ UBESTEMT TID: Carl Fredrik Hagen håper, om rehabiliteringen går optimalt, å være tilbake i konkurranse allerede i mai/juni. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

– Foreløpig diagnose er avrevne sener og brudd i skulderen. Så venter vi på detaljene som en MR vil gi oss. Jeg håper å få tatt MR på onsdag, kanskje, og da får vi se om jeg må opereres eller ikke, forteller han.

– Jeg krabbet opp av grøfta og fikk stoppet en bil

En annen konsekvens av at han er i karantene, er at Hagen måtte trene alene dagen uhellet var ute.

Det gjorde at han var avhengig av en tilfeldig forbipasserende for å komme seg på sykehus.

– Jeg krabbet opp av grøfta, holdt meg i autovernet og fikk stoppet en bil. Jeg gikk inn i overlevelsesmodus. Det var en skummel opplevelse, forteller han.

Grunnen til uhellet var et hull veien, noe lysforandringene mellom trærne på Gamle Mossevei gjorde at han ikke så.

FIKK HJELP AV TILFELDIG BILIST: Hagen ble fraktet til sykehus fredag ettermiddag. Foto: privat.

– Jeg må ha fått hjulet ned i et hull i veien. Så skjenet sykkelen ut til høyre og jeg mistet kontrollen. Sykkelen ble «tredd» inn på autovernet - den stod fast og var faktisk aldri i bakken. Og så blir jeg slengt av sykkelen, slår salto inn i autovernet hvor skulderen og lårbeinet mitt fungerer som en katapult inn i autovernet og videre ned i skråningen mot vannet, sier han.

– Har du vært borte i noe lignende tidligere?

– Aldri. Det var en helt ny opplevelse.

– Da hadde dere ikke sett meg i flere sykkelritt på denne jord

– Klarer du å glede deg over at det ikke var verre, eller er det bare veldig kjipt akkurat nå?

– I starten følte jeg en slags skyldsfølelse overfor meg selv, på en måte. Men når jeg kom litt til hektene og får det litt på avstand, så innser du at det var et stygt uhell og at jeg hadde kjempeflaks. Det kunne gått sykt mye verre. Jeg prøver å være positiv og fokusere på det jeg kan gjøre noe med. Og det er at jeg skal komme tilbake på sykkelen så fort som mulig. Jeg så, da jeg krabbet opp fra grøften, at jeg var en liten meter fra en stor granittblokk. Så jeg tør ikke å tenke på hva som hadde skjedd om jeg hadde tatt salto og krasjet med den. Da hadde dere ikke sett meg i flere sykkelritt på denne jord. Det kunne gått mye, mye verre. Det er tross alt bare en skulder. Mange har det verre enn meg. Dette kan leges. Og jeg er glad for at hodet, ryggen og nakken var urørt i fallet. Hjelmen var like hel - ingen skrammer. Så jeg hadde kjempeflaks, sier han.

– Frykter du at Giro d'Italia i mai og OL ryker?

– Jeg frykter at Giroen ryker. Det gjør jeg. OL frykter jeg ikke. Men det spørs jo helt hvordan opptreningen går og hvordan det føles å sykle på veiene igjen og deretter i ritt. Men jeg er forberedt på at vårsesongen blir kraftig redusert, og så håper jeg å kanskje kunne sykle noen ritt i mai/juni igjen. Men det er vanskelig å si nå. Først handler det om å få dette skulderområdet til å fungere igjen. Akkurat nå fungerer det jævlig dårlig!

HVILER IKKE: Det er bare dager siden ulykken, men Hagen har planer om å trene forsiktig på rulla allerede de neste dagene. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

Minnet om dødsfallet til lagkameraten

Som Hagen sier over, har han aldri vært ute for alvorlige fall eller skader tidligere i karrieren.

Han var imidlertid en god venn av Björg Lambrecht, lagkameraten i Lotto Soudal som døde etter en velt i Polen rundt i august 2019.

– Måten det skjedde på var forbausende lik måten Björg Lambrecht falt på i Polen rundt (og døde av skadene, journ. anm.). Måten sykkelen skjenet ut på. Jeg var bevisst hele tiden, men det skjedde så fort at sykkelen plutselig er på vei ut til høyre uten at jeg rakk å tenke. Det gikk i 40 km/t og så smeller det... Da går det som det går.