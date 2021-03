Miriam Faranso oppdaget ved en tilfeldighet at hun var blitt fakturert flere ganger av noen som kalte seg Norsk studentforening. Miriam kjente ikke til foreningen, og hun hadde aldri meldt seg inn.

Hun fant foreningens hjemmeside og kontaktet dem.

– De svarte bare at nå er du avregistrert, sier Faranso.

Hun fikk tilbakebetalt beløpet, men foreningen svarte aldri på hvordan hun hadde blitt registrert som medlem.

Mottok de første klagene i 2018

Norsk studentforening registrerte seg i Brønnøysundregisteret i 2017, og året etter fikk Forbrukertilsynet de første henvendelsene fra studenter.

To studenter ved Norges handelshøyskole i Bergen hadde oppdaget at de ble fakturert. Beløpet som ble trukket ble registrert som medlemsavgift på fakturaen. Men ingen av disse studentene hadde registrert seg som medlemmer.

– Vi ba om dokumentasjon på hvordan avtaleinngåelse skjer, sier Jo Gjedrem, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet.

BILDEBEVIS: Dette er et av bildene Norsk studentforening la ved som dokumentasjon på at de hadde vært på stand. Bildet viste seg å tilhøre en annen organisasjon. Foto: Skjermdump/Forbrukertilsynet

Noe av dokumentasjonen på hvordan de hadde vervet medlemmer, var noen bilder fra stands de skal ha holdt ved ulike universiteter og høyskoler i 2018.

Avisen Khrono, som dekker høyere utdanning og forskning, har tidligere skrevet flere artikler om Norsk studentforening. I en av sakene kunne de avsløre at bildebevisene ikke var foreningens bilder.

– Bildene fant vi ut var tatt fra en annen organisasjon, som heter Studentkortet. Det er beviselig ikke Norsk studentforenings bilder, sier Torkjell Trædal, journalist i Khrono.

Ble kontaktet av studenter fra hele landet

Ved siden av studiene ved Universitetet i Agder, driver Miriam Faranso en Instagramkonto som heter Økonomistudenten. Der har hun følgere fra hele landet.

INSTAGRAM: Faranso la ut et innlegg på sin Instagram og fikk meldinger av studenter som hadde opplevd det samme som henne. Foto: Skjermdump

– Jeg la ut en story på Instagram, og spurte folk om de kjente til dette, og om de også var medlemmer, sier Faranso.

Miriam oppdager at hun ikke er alene. Studenter fra hele landet tar kontakt og forteller at de har opplevd det samme som henne. Studentene har sporadisk blitt trukket mindre beløp som er merket som medlemsavgift.

– Jeg fikk veldig mange meldinger fra folk som sa at de også var medlem, men de visste ikke hvordan de var meldt inn og at det var veldig rart. Og da begynte jeg å se de røde flaggene, sier Faranso.

Fjerner nettsiden

På sine nettsider skrev foreningen at de ønsker «å bidra med en hjelpende hånd til kommende, nåværende og fremtidige studenter». Det var ikke konkretisert hvilke tjenester de kunne tilby for å hjelpe studentene.

SLETTET NETTSIDE: Foreningen slettet nettsiden i februar. Foto: Skjermdump

TV 2 hjelper deg har i flere omganger forsøkt å få kontakt med Norsk studentforening. De svarer ikke på telefon eller e-post. Vi har også oppsøkt deres adresse i Oslo sentrum, men det var ingen tegn til at foreningen hadde kontorlokaler der.

Mens TV 2 hjelper deg jobbet med denne saken, la foreningen ned sin nettside, og de er heller ikke registrert i Brønnøysundregisteret lenger.

Fakturert via mobilabonnementet

Strex er en betalingstjeneste som lar deg gjennomføre kjøp via ditt mobilabonnement. Det var da Faranso logget inn på Strex at hun fant transaksjonene til Norsk studentforening. Strex eies av Telenor, Telia og Ice. Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet er tydelig på at Strex har et ansvar når de videreformidler betalingskrav.

– Strex kan ikke videreformidle betalingskrav som ikke er avtalt – hvor kundene ikke har avtalt at de skal betale, sier Gjedrem.

Strex ønsker ikke å snakke med TV 2 hjelper deg om denne saken, verken på telefon eller i et intervju. De har sendt sine kommentarer i en e-post. De skriver at de har en brukeravtale som Norsk studentforening plikter å følge.

– Vi er enig i Forbrukertilsynets vurdering og jobber hele tiden med å forbedre vår betalingstjeneste for å sikre at ingen blir belastet for noe de ikke har godkjent, skriver daglig leder i Strex, Tove Mette Dramstad.

I desember stengte Strex transaksjonene til Norsk studentforening. Strex vil ikke si noe om størrelsen på beløpet som er gått via dem til Norsk studentforening.