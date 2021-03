Det er ingen tvil om at kaffe betyr mye for nordmenn, og da gjerne svart kaffe. Ifølge en undersøkelse gjort av Norsk Kaffeinformasjon oppgir 71 prosent at de drikker kaffen svart. Blant dem som drikker kaffe daglig oppgir over 50 prosent at koppen hjemme om morgenen er den viktigste.

En økende trend er å kjøpe hele bønner for så å kverne kaffen selv. TV 2 hjelper deg har testen om man egentlig smaker forskjell på nykvernet kaffe og vanlig filtermalt kaffe.

KAFFEBØNNER: Slik ser kaffen ut før den blir kvernet. Foto: Marte Pettersen/ TV 2 hjelper deg.

Slik er testen gjort

Disse kaffene ble testet: - Friele Frokostkaffe Original - Evergood Classic - Kjeldsberg Ordentlig Kaffe - Coop Fyldig & Aromatisk

To testpanel har blindsmakt fire av de mest solgte kaffebønnene fra merkene Evergood, Friele, Coop og Kjeldsberg, opp mot den ferdig filtermalte versjonen av samme kaffe. Panelenes oppgave var å plukke ut kaffen de mente var laget av nykvernede bønner.

For å gjøre det ekstra vanskelig fikk panelene servert to kopper laget av nykvernede bønner og to kopper laget av ferdig filtermalt kaffe fra hvert merke.

– Jeg går for full pott

Kaffeekspert Anette Jonassen har en klar formening om forskjellen på kaffetypene.

– Jeg tenker at kaffen med mest aroma og mest smak antakelig er laget av nykvernede bønner, sier Jonassen.

Jonassen forklarer at ferdig filtermalt kaffe muligens vil ha en flatere og mer nøytral smak.

EKSPERTENE: Carolina Sandberg (t.v) jobber til daglig ved Barista School og Anette Jonassen for Espressospesialisten. Foto: Marte Pettersen/TV 2 hjelper deg.

I ekspertpanelet er også Carolina Sandberg som jobber som daglig leder for Barista School.

Det andre smakspanelet består av Oskar Fjørtoft Sandanger, komiker og programleder for Youtube-kanalen «Psykt Normalt», og programleder i NRK mP3, Martin Holmen.

– Hvor vanskelig kan det være å smake forskjell på kaffe? Jeg går for full pott, sier Sandanger til TV 2 hjelper deg.

VANSKELIG: Oskar Fjørtoft Sandanger og Martin Holmen synes det var vanskelig å plukke ut kaffen laget av hele bønner. Foto: Marte Pettersen/ TV 2 hjelper deg.

– Vanskelig

Det viste seg raskt å være vanskeligere å smake forskjell på kaffene enn det panelene trodde i forkant.

Både ekspertene og de to programlederne klarte bare å plukke ut én riktig kopp på tre av de fire kaffemerkene.

Ingen av dem klarte altså å smake seg frem til hvilke to kopper som var nykvernede bønner fra merkene Evergood, Friele og Coop.

– Det er vanskelig, altså. Alt smaker på en måte kaffe, sier Sandanger.

Det var kun på kaffen fra Kjeldsberg ekspertene klarte å plukke ut de to koppene som var laget av nykvernede bønner.

– Man tenker jo at man umiddelbart skulle kjenne forskjell på hele bønner og ferdig filtermalt, men det var vanskeligere enn jeg hadde sett for meg, sier Jonassen.

Slik holder du kaffen fersk lenge

Marit Lynes, daglig leder i Norsk Kaffeinformasjon, er ikke overrasket over resultatet.

– Når posene er nyåpnet skal det egentlig ikke være så stor forskjell, det er jo akkurat den samme kaffen, sier Lynes til TV 2 hjelper deg.

Lynes forklarer at den ferdig filtermalte kaffen også har vært hele bønner, og at den eneste forskjellen er at bønnene ble malt rett etter brenning. Derfor vil den ferdig filtermalte kaffen også oppleves som fersk i det man åpner pakken, ifølge Lynes.

Lynes påpeker likevel at dersom man hadde smakstestet en allerede åpnet pose med filtermalt kaffe, ville man kunne smake forskjell fordi de hele bønnene holder smaken lengre. Hennes tips er derfor å oppbevare kaffen riktig etter åpning for å få ferskest mulig kaffe.

– Gjerne oppbevar kaffen i originalposen og putt den i en lufttett boks, men aldri hell kaffen oppi boksen, sier Lynes.