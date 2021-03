Politiet etterlyser mistenkt mann etter blind vold mot homofile Patrik-August

Patrik-August Halvorsen Tanaia er homofil og liker å pynte seg. Nå etterforsker politiet om hans klesstil og væremåte kan ha ført til den blinde volden han ble utsatt for på T-banen i Oslo den 28. januar.

– Jeg hadde vært på vinkveld hos ei venninne. Jeg blir glad av å pynte meg, så jeg hadde på meg en glittertopp sammen med et perlesmykke, forteller Patrik-August.

Han studerer til å bli sykepleier og bor på Kringsjå studentby. Klokka 22:45 torsdag 28. januar skulle han hjem og tok T-banelinje 5 fra Tøyen i retning Sognsvann.

Hører høye skrik

T-baneføreren legger merke til den feminine gutten på perrongen på Tøyen stasjon. Han legger også merke til to menn som går inn i samme vogn som Patrik-August. Den ene av dem har en kraftig kroppsbygning.

På Jernbanetorget stasjon går den ene av de to mennene av, mens den kraftige mannen blir med videre. Rundt fem minutter senere hører T-baneføreren høye skrik fra vogna hvor Patrik-August og den kraftige mannen sitter. Han ser ut gjennom kikkehullet fra førerhuset og ser den kraftige mannen slå mot noe som ligger på gulvet.

- Han braser mot meg

Patrik-August ser at den kraftige mannen braser mot ham idet T-banen nærmer seg Blindern stasjon.

– Jeg klarer på en måte å skjønne hva som skjer og går i forsvarsmodus, forteller han.

Patrik-August viser hvordan han legger hendene foran ansiktet og setter seg på knærne på gulvet.

– Jeg skriker «au», «stopp» og «det gjør vondt» mens han slår meg gjentatte ganger på armene og i ansiktet.

ETTERLYST: Den etterlyste mannen er cirka 170 cm høy og har en kraftig kroppsbygning. Ifølge vitner hadde han krøllete hår under en caps og så etnisk norsk ut. Han tok T-banen fra Tøyen i retning Sognsvann kl. 22:45 torsdag 28. januar og løp av på Blindern kl. 22:58. Foto: Politiet

Blir fanget på overvåkningskamera

Noen sekunder senere kjører T-banen inn til Blindern stasjon. Da løper den kraftige mannen ut mens Patrik-August ligger igjen forslått.

Politiet går nå ut med overvåkningsfilmen fra perrongen på Blindern stasjon klokka 22:58 den 28. januar. De ber publikum om hjelp til å identifisere den mistenkte gjerningsmannen.

– Vi mener at det er gjerningspersonen som kommer løpende ut av T-banen på Blindern. Bakgrunnen for det er at han stemmer med vitnebeskrivelser og nærhet i tid når han forlater T-banevognen, sier Monica Lillebakken, som leder hatkrimgruppa i oslopolitiet.

Etterlyser også vitner

Politiet ønsker også å komme i kontakt med tre vitner. Det er kompisen til den mistenkte som gikk av før voldshendelsen på Jernbanetorget stasjon og to kvinner i 30-årene. De to kvinnene prøvde å hjelpe Patrik-August etter angrepet. Den ene hadde asiatisk utseende, snakket engelsk og gikk av på Kringsjå stasjon. Den andre snakket norsk og gikk av på Berg stasjon.

Tror volden skyldes legning og utseende

Politiet vet ennå ikke hva som er motivet bak volden mot Patrik-August siden den mistenkte ennå ikke er identifisert eller avhørt, men saken har likevel havnet på bordet til hatkrimgruppa.

– Voldshendelsen skjedde helt uten foranledning, ut av det blå. Vi undersøker om det kan ligge et hatkrimmotiv bak, blant annet med bakgrunn i hvordan fornærmede var kledd denne kvelden, sier Monica Lillebakken.

TROR KLESSTILEN PROVOSERTE: Patrik-August tror klesstilen, hans feminine framtoning og homofile legning provoserte gjerningsmannen. Foto: Åsted Norge

Patrik-August mener at volden trolig skjedde på grunn av hvem han er og hvordan han ser ut.

– Jeg vet ikke hva som foregikk i hans hode, jeg vet bare hva som skjedde med meg. Men jeg tenker at det mest sannsynlig er på grunn av legningen min og fordi jeg hadde på meg disse klærne, sier han og peker på glittertoppen og perlesmykket.

Hatkriminalitet rammer mange

Politiet i Oslo har i drøye fem år hatt en egen hatkrimgruppe som etterforsker saker som helt eller delvis er motivert av hat eller negative holdninger på grunn av etnisitet, religion/livssyn, homofil orientering eller nedsatt funksjonsevne. Hatkrimsaker har en høyere strafferamme.

TAR HATKRIMINALITET PÅ STØRSTE ALVOR: Monica Lillebakken leder hatkrimgruppa i oslopolitiet og sier at slik vold ikke rammer bare offeret, men en hel gruppe. Foto: Åsted Norge

Gruppa ledes av politioverbetjent Monica Lillebakken.

– Hatkrimsaker rammer ikke bare den enkelte, de rammer også alle andre med samme bakgrunn, sier hun.

Hatkriminalitet prioriteres

I dag er det kun Oslo som har en egen hatkrimgruppe i politiet, men regjeringen har nylig bevilget ti millioner kroner for å opprette et nasjonalt kompetansemiljø som skal være til støtte for alle politidistriktene. Det er hatkrimgruppa i oslopolitiet glade for.

– Hatkriminalitet er et prioritert fagfelt i politiet og er saker vi tar på største alvor, sier politioverbetjent Monica Lillebakken.

Totalt ble 278 forhold kodet som hatkriminalitet i Oslo politidistrikt i 2019. Dette er de ferskeste tallene foreløpig, men ifølge politiet vil tallene fra 2020 trolig bli ganske like. Dette er en økning på 17 prosent fra 2018.

Siden ofrene utsettes for et angrep på grunn av hvem de er, tilbyr også hatkrimgruppa et trygghetsprogram. Her kan offeret få hjelp av det forebyggende teamet i politiet til å takle hendelsen.

HÅPER GJERNINGSMANNEN ANGRER: Patrik-August fotograferte seg selv på tur til politiet for å anmelde saken dagen etter overfallet. Foto: Privat

Patrik-August håper gjerningsmannen blir tatt og at han angrer på det han gjorde.

Han er fremdeles preget av det som skjedde.

– Jeg tenker hver gang jeg skal ut om jeg kan kle meg som jeg vil, eller om jeg skal kle meg mer anonymt. Det er jo kjempedumt at jeg skal føle det sånn, for jeg vil jo bare være meg selv. Jeg passer også på å ikke ta T-banen for sent og jeg setter meg alltid i en vogn med flere folk, sier han.