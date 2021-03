Idrettsprofil frikjent for vold og overgrep: – Det har vært en voldsom påkjenning

Det bekrefter en av mannens forsvarere, Simen Perminow Skjønsberg, til TV 2.

– Han er lettet, det er klart han er det. Det har vært en voldsom påkjenning over lang tid. Han er glad og lettet, forteller advokat Skjønsberg.

Den tidligere idrettsprofilen ble ifølge Skjønsberg frifunnet både for strafferett, og for erstatning. Altså mener ikke retten at det ikke er bevist utover en hver rimelig tvil at han har utført forholdene i tiltalen, og at det heller ikke er sannsynlighetsovervekt.

TV 2 har ikke lest dommen, og det er uklart hva som ligger til grunn for frifinnelsen.

Det var VG som først omtalte saken.

Mannen sto tiltalt for flere voldshendelser, og skal ifølge eks-kona hans, som var fornærmet i saken, ha voldtatt henne minst ti ganger. Han var også tiltalt for trusler mot et barn.

Sprikende forklaringer

Mannen og hans eks-kone hadde to vidt forskjellige forklaringer i retten.

Tiltalen er i stor grad basert på kvinnens forklaring og anmeldelse til politiet.

Ifølge henne, skal mannen over en periode på 16 år ha vært voldelig mot henne. Hendelsene i tiltalen er mellom i 2002 og 2018.

Kvinnen anmeldte forholdene til politiet først i 2019, etter at de hadde gått fra hverandre. Hun fortalte i retten at hun ble utsatt for grov vold, at hun ble banket opp regelmessig, og at det mot slutten av ekteskapet eskalerte, og at hun da flere ganger ble voldtatt.

Hun beskrev et terrorregime der hun ble mishandlet, stengt inne og kontrollert.

Idrettsprofilen har hele tiden hevdet sin uskyld, og stilt seg uforstående til anklagene. Han mener kvinnen var ute etter hevn etter at de gikk fra hverandre, og at hun var sjalu fordi han har funnet seg en ny partner.

– Først vil jeg si til retten at jeg er rystet og sjokkert over tiltalen og anklagene mot meg. Jeg har ikke mishandlet, voldtatt eller truet henne, var det første han sa da han inntok vitneboksen for sin forklaring.

– Hun skal ta hevn, sa den tidligere idrettsprofilen.

Motstående forklaringer

Nå er det klart at han ble trodd, og at retten mener det ikke er tilstrekkelig bevis for at de påståtte overgrepene har funnet sted.

Bevisene i saken besto i hovedsak av vitneførsel. I tillegg la påtalemyndigheten frem en kontrakt fra 2013 der idrettsprofilen sa fra seg alle verdier og foreldreretten om han var voldelig eller utro.

Det eneste partene i saken var enige om var at paret hadde et svært konfliktfylt ekteskap.

Kvinnen hevdet at idrettsprofilen var kontrollerende og truende overfor henne, og at han kunne kalle henne ting som «hore» om hun kledde seg på en måte han mislikte.

Idrettsprofilen på sin side hevdet at det var han som ble kontrollert, og at han aldri fikk dra på guttetur eller julebord med kompiser fordi hun var sjalu.

Kan ankes: – Ser ingen grunn til det

Aktor i saken, Anne Glede Allum ved Oslo statsadvokatembeter, la ned påstand om syv års fengsel for den tidligere idrettsprofilen.

Allum sier til TV 2 at de nå skal ta seg tid til om de ønsker å anke.

– Retten har vurdert bevisene annerledes enn påtalemyndigheten, og vi vil nå lese dommen grundig og vurdere om den skal ankes eller ikke, skriver hun i en e-post.

Forsvarer Skjønsberg mener det vil være helt unødvendig å anke saken.

– Vi ser ingen grunn til at de skal anke det. Slik saken ble opplyst etter en grundig behandling mener vi det ikke skal være grunnlag, og at man bør la saken ligge. Det er en belastning for alle involverte. Men kommer det en anke er vi forberedt på det, det er ikke vårt bord, sier Skjønsberg.

– Vil det bli aktuelt å gå til motanmeldelse på bakgrunn av anklagene deres klient ble utsatt for?

– Det har vi ikke tenkt på. Nå har vi fokus på at han har blitt frifunnet, og at retten har hørt på våre argumenter. De har enstemmig slått fast at påtalemyndighetens beviser ikke holder, og at det er ganske langt ifra å holde til en domfellelse, sier Skjønsberg.

TV 2 har ikke lykkes i få en kommentar fra kvinnens bistandsadvokat.