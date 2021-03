Hedret prinsesse Diana med denne detaljen

Natt til mandag norsk tid intervjuet Oprah Winfrey (67) hertuginnen av Sussex, Meghan (39) og prins Harry (36).

Intervjuet har skapt store overskrifter verden over og i etterkant har flere merket seg én spesiell detalj. Hertuginnen av Sussex hedret nemlig Diana ved å ha på seg et helt spesielt armbånd fra den avdøde prinsessen, skriver CNN.

En hyllest

Under det mye omtalte intervjuet med Oprah Winfrey kan vi se Meghan med diamantarmbåndet som skal være fra det franske luksusmerket Cartier.

POPULÆRT: Diana hadde på seg diamantarmbåndet fra Cartier ved flere anledninger Foto: AP/Jacqueline Arzt

Armbåndet skal ha blitt brukt flere ganger av Diana selv, før hennes død. I følge CNN er dette det samme armbåndet som Harry brukte for å lage forlovelsesringen til Meghan i 2017.

Dette er ikke første gangen hertuginnen av Sussex har blitt sett med armbåndet. I 2018 brukte hun det under en presseturné for kongehuset. Meghan har også hatt på seg en ring fra den avdøde prinsessen ved flere anledninger.

Følte Dianas nærvær

Under intervjuet med Winfrey fortalte prins Harry at prinsesse Diana ville vært «veldig trist» over parets beslutning om å trekke seg tilbake fra kongefamilien.



«Jeg tror hun hadde blitt veldig sint over måten dette har utspilt seg på, og trist. Men til syvende og sist så hadde hun ønsket at vi skal være lykkelige», sa han og la til at han «følte Dianas tilstedeværelse under hele denne prosessen».

Armbåndet til Diana var ikke den eneste måten paret uttrykte seg på utad under intervjuet.

Meghan hadde også et gull- og akvamarinhalskjede av den britiske designeren Pippa Small, som markedsfører designene sine som håndlaget og etiske.