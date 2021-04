Her har BMW samlet 7.559 hestekrefter – ikke èn er elektrisk

Prøv å få en bilprodusent til å vise fram 15 forskjellige modeller med ren bensinmotor. Legg så til at det skal være kraftige bensinmotorer – med minst 300 hk. Du finner ingen andre som klarer det kunststykket i Norge, enn BMW.

Deres M-biler finnes nemlig nå i et rekordstort antall. Alt fra den minste og billigste, M135i, til den største X7 M550i.

Vi fikk BMW Norge til å samle alle de ulike M-modellene de har i stallen sin. Totalt ble altså tallet 13 – tillegg til de to vi nevner over.

Inkludert blant disse er blodferske M3 Competition og M4 Competition, som allerede har funnet veien til Norge.

De to sistnevnte er hete nyheter blant mange bilentusiaster.

Kommer som stasjonsvogn

Den kanskje største og viktigste nyheten, er at M3 nå (endelig!) blir tilgjengelig som stasjonsvogn. I tillegg kan du få den med xDrive firehjulsdrift.

I utgangspunktet har nye M3 og M4 480 hk. Men velger du Competition-utgaven, får du 510 hk. Med den effekten klarer de 0-100 km/t på bare 3,9 sekunder.

Entusiastene vil også glede seg over at du kan velge manuell girkasse, i stedet for automat. Akkurat det er det nesten ingen andre som kan by på i dette segmentet, lenger.

De nyeste M-modellene: BMW M3 Competition Motor: 3-liter, 6 syl. Effekt: 510 hk 0-100 km/t: 3,9 sek. Pris: 1.167.500 kroner BMW M4 Competition Coupe Motor: 3-liter, 6 syl. Effekt: 510 hk 0-100 km/t: 3,9 sek. Pris: 1.225.000 kroner

Bensin-festen er ikke over

Vi har fått kommunikasjonsdirektør i BMW Norge, Marius Tegneby til å fortelle om bilene.

Han beroliger oss med at festen slett ikke er over, for de som liker lyden av ren bensinmotor, mange sylindre og heftige girskifter.

Bli med på en liten guidet rundtur om de forskjellige bilene i videoen øverst i denne saken.

BMW Gran Coupe M8 Competition er blant de modellene med aller størst motor. Her snakker vi 4,4-liters V8er.

De andre M-bilene som er med i klippet over:

BMW M2 CS

Motor: 3-liter, 6 syl.

Effekt: 450 hk

0-100 km/t: 4 sek.

Pris: 1.405.969 kroner

BMW M5 Competition

Motor: 4,4-liter, 8 syl.

Effekt: 625 hk

0-100 km/t: 3,3 sek.

Pris: 1.800.000 kroner

BMW M8 Competition

Motor: 4,4-liter, V8

Effekt: 625 hk

0-100 km/t: 3,2 sek. - RASKEST

Pris: 2.190.000 kroner

BMW M8 Grand Coupe Competition

Motor: 4,4-liter, V8

Effekt: 625 hk

0-100 km/t: 3,3 sek.

Pris: 2.200.000 kroner

BMW X3 M Competition

Motor: 3-liter, 6 syl.

Effekt: 510 hk

0-100 km/t: 4,1 sek.

Pris: 1.433.700 kroner

BMW X5 M Competition

Motor: 4,4-liter, V8

Effekt: 625 hk

0-100 km/t: 3,8 sek.

Pris: 2.290.000 kroner

BMW X6 M Competition

Motor: 4,4-liter, V8

Effekt: 625 hk

0-100 km/t: 3,8 sek.

Pris: 2.300.000 kroner - DYREST!

BMW X7 M550i - STØRST!

Motor: 4,4-liter, 8 syl.

Effekt: 530 hk

0-100 km/t: 4,7 sek.

Pris: 1.925.900 kroner

BMW M550i xDrive

Motor: 4,4-liter, V8

Effekt: 530 hk

0-100 km/t: 3,8 sek.

Pris: 1.241.900 kroner

BMW M440i xDrive Coupe

Motor: 3-liter, 6 syl.

Effekt: 374 hk

0-100 km/t: 4,5 sek.

Pris: 867.300 kroner

BMW M340i xDrive Touring

Motor: 3-liter, 6 syl.

Effekt: 374 hk

0-100 km/t: 4,6 sek.

Pris: 858.300 kroner

BMW M135i

Motor: 2-liter, 4 syl.

Effekt: 306 hk

0-100 km/t: 4,8 sek.

Pris: 594.200 kroner - BILLIGST!

BMW Z4 M40i

Motor: 3-liter, 6 syl.

Effekt: 340 hk

0-100 km/t: 4,5 sek.

Pris: 849.200 kroner

