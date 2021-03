Audi selger biler som aldri før i Norge, takket være den elektriske SUV-en e-tron.

Nylig ble også e-tron GT lansert, en helelektrisk firedørs Gran Tourer, og en direkte konkurrent til Porsche Taycan.

I midten av april følger Audi opp med nok en elbil i e-tron-familien. Da er det klart for verdenspremiere for kompakt-SUVen Q4 e-tron, som utvilsomt blir en spennende modell for det norske markedet.

Dette er bilen som skal konkurrere mot blant annet VW ID.4, Skoda Enyaq og Ford Mustang Mach-e.

Blir dette Audis oppfølger til nye e-tron GT?

Nye Audi Q4 e-tron bygger på samme plattform som VW ID.4 og Skoda Enyaq.

Splitter nytt interiør

Så langt har vi kun sett enkelte konseptbilder av nykommeren, men nå har Audi akkurat sluppet de første offisielle bildene av den ferdige modellen.

Utenpå er bilen kraftig kamuflert, men på innsiden avsløres det splitter nye interiøret. Her kjenner vi igjen hovedtrekkene fra konseptversjonen.

Et nytt head up-display og ratt er blant nyhetene på innsiden. Velger du største mediaskjerm (11,6 tommer) er oppløsningen på gode 1764 x 824 piksler.

Som vi er godt kjent med fra Audi, får bilen digitale instrumenter og en touchskjerm i midtkonsollen. Sistnevnte er 10,1 tommer, men den kan oppgraderes til en større skjerm som måler 11,6 tommer. Det blir så langt, Audi-historiens største mediaskjerm.

I dag avslører Audi også at Q4 e-tron får et helt nytt og kraftig forbedret head up-display. Som tilvalg kan du få dette med såkalt AR-teknologi (augmented reality) eller «utvidet virkelighet» på norsk. Her vil head up-displayet blant annet prosjektere piler i bakken, dersom du har på navigasjonen.

Også rattet på nykommeren er splitter nytt. Her er fysiske knapper erstattet med touchflater. Legg også merke til at rattet er flatt på topp og i bunn, dersom man velger S-line-interiør.

Utover dette, er midtkonsollen helt ny og vi legger merke til at styringen av klimaanlegget skjer via fysiske knapper. Hurra for det!

Audi Q4 e-tron: Blir mer folkelig priset enn dagens bestselger

Q4 e-tron kommer både som SUV og Sportback.

450 kilometer rekkevidde

Q4 e-tron blir 4,59 meter lang, 1,9 meter bred, og 1,61 meter høy. Akselavstanden er 2,76 meter, altså nøyaktig den samme som på VW ID.4.

Bilene bygger for øvrig på samme plattform, nemlig Volkswagens MEB-modul.

Audi lover god plassutnyttelse, samt oppbevaringsrom på til sammen 25 liter rundt om i interiøret. Bagasjerom på 520 liter eller 1490 liter dersom du legger ned baksetene.

I likhet med storebror, e-tron 50 og 55, blir nye Q4 e-tron også tilgjengelig i to karosseriversjoner. En ordinær SUV og en såkalt Sportback, med en fallende taklinje.

Fra før vet vi at konseptversjonen av Q4 e-tron får quattro firehjulsdrift, 306 hk og en rekkevidde på opptil 450 kilometer. Maks ladeeffekt er 125 kW og det skal ta 30 minutter å hurtiglade batteripakken på 82 kWt fra 0-80 prosent. Det forutsetter naturligvis optimale forhold.

Etter hvert ventes det en versjon med bakhjulsdrift, med en rekkevidde på over 500 kilometer.

Nye Q4 e-tron får verdenspremiere i midten av april. Den norske importøren regner med at det åpnes opp for bestillinger kort tid etter lanseringen.

Ny el-SUV blir forsinket – igjen

Se flere bilder av Q4 e-tron:

