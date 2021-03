Norsk fotball har fått mye oppmerksomhet den siste tiden i forbindelse med det pågående grasrotopprøret mot fotball-VM i Qatar. Den svenske fotballjournalisten Olof Lundh har ikke sett tegn til at svenske supportere mobiliserer på samme måte.

– Jeg har ikke sett at noen svenske klubber har engasjert seg. Naturligvis finnes det en negativ innstilling til VM i Qatar, men ingen organisert. Supporterne har vært veldig aktive rundt treningsleirer i Dubai for eksempel. Det er flere klubber som har droppet dette, men rundt Qatar har det som skjer i Norge enn så lenge ikke kommet til Sverige, sier Lundh.

– Snakker negativt om det

I likhet med de norske, har svenske supportere mye makt i den nasjonale fotballen. For øyeblikket jobber flere supportere for å unngå at VAR kommer inn i svensk fotball. Der har de fått med seg flere klubber.

I 2013 ville det svenske fotballforbundet avvikle 51-prosentregelen, som betyr at foreningens medlemmer skal ha flertall i et sportsfirma. Det sørget supporterne for å stoppe. Supporterne sitter dermed på en lignende makt som i Norge, men enn så lenge har det vært stille rundt en mulig boikott.

– Det eneste stedet jeg kan se det komme, er fra supporterne på samme måte som vi har sett rundt treningsleirer. Det svenske fotballforbundet har vært i Qatar flere ganger og forsøkt med dialog, og i svensk toppfotball finnes det ingen interesse av boikott. Man snakker negativt om det og man synes ikke det burde gjøres her, forteller Olof Lundh til TV 2.

Den svenske fotballjournalisten, Olof Lundh, har ikke sett en mobilisering blant svenske supportere rundt en mulig boikott av Qatar. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Trenger europeisk støtte

Tromsø IL var første klubb ut med en boikottoppfordring til NFF. Tidligere landslagsspiller Ruben Yttergård Jenssen, ønsker å få med seg flere nasjoner på det pågående opprøret.

– Hvis man kan få med danske og svenske klubber, vet vi at veien nedover i Europa er kort. Da snakker vi om en snøball som starter å rulle og påvirke, sa Yttergård Jenssen til TV 2 for to uker siden, før han la til:

– Det er ikke slik et mesterskap skal være. Hvis man får denne tankegangen til å spre seg nedover i Europa og får med enda større nasjoner, så må det komme noen reaksjoner.

Den tidligere Tromsø-spilleren, Tom Høgli, har lenge vært aktiv i Qatar-debatten. Han er enig med Yttergård Jenssen, og håper Tromsø sitt initiativ kan være starten på noe større.

– Hvis mange nok gjør det, blir det så sterkt at det må skje en endring. Hadde et land som Tyskland eller en klubb som Real Madrid gjort det, hadde det nok blitt fart i sakene, mener Høgli.

SNØBALLEFFEKT: Ruben Yttergård Jenssen håper at Tromsø sitt initiativ kan skape engasjement i utlandet. Foto: Larsen, Håkon Mosvold/Scanpix

Usikker på effekten

Enn så lenge har ikke grasrotopprøret hatt den ønskede effekten i Sverige. Olof Lundh stiller seg tvilsom til signaleffekten av en mulig norsk boikott. Han er skeptisk til at de større fotballnasjonene vil slenge seg på.

– Det er ikke umulig at en norsk boikott vil ha en effekt. Samtidig, med all respekt for Norge, det er ikke et stort fotballand. Norge har ikke spilt i et mesterskap siden 2000. Jeg er ikke sikker på om det kommer til å slå an i England, Tyskland, altså de store landene. Om Norge tar beslutningen at de boikotter, vil likevel diskusjonen øke.

Siden Norge truer Qatar med boikott, hadde den svenske TV4-journalisten gjerne sett lignende spørsmål bli stilt rundt andre mesterskap.

– Jeg kan ikke forstå hvorfor Norge ikke boikotter Beijing-OL. Tenk hvilket ekko det blir om Therese Johaug og de andre gigantene holder seg hjemme. Der har Norge noe å vise til idrettsmessig i motsetning til fotballen.

– Jeg skjønner at fotballklubbene ikke kan legge seg i hva Therese Johaug gjør, men Sverige og Norge er mye større vinternasjoner enn fotballnasjoner, mener Lundh, som selv stiller seg kritisk til en mulig boikott:

– Å si at vi bør boikotte Qatar blir for meg å slå inn den åpneste døren i fotball. Alle jubler «hvor herlig du er, du vil boikotte fotball-VM. Kanon!», så får man masse støtte, men du tar ikke tak i de vanskelige spørsmålene.

BOIKOTT 2022?: Lundh håper at Norge vil stille seg kritiske til andre mesterskap enn bare Qatar-VM. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Kan tas opp på søndag

Boikott ser ut til å bli et tema på søndagens forbundsting. For at boikott skal havne på sakslisten må 2/3 av delegatene stemme for. Hvis dette skjer, vil boikott bli behandlet som et vanlig punkt på sakslisten, hvor det holder med et alminnelig flertall.

Over 200 delegater fra norske klubber er påmeldt. Forbundsstyret har åtte representanter og fotballkretsene har 18. Alle stemmene er like mye verdt.