Avgjørende dag for funksjonshemmede: – Frykter alt fortsetter som før

– Den norske stat er liksom best på alt. Det er det renommeet vi liker å ha, og slik vi vil at andre land skal se oss. Vi vil ikke at noen skal komme utenfra og si at vi behøver å gjøre det bedre.

Det sier Rina Wesenberg (29), som er diagnostisert med Cerebral Parese.

Hun er ikke optimist før avstemningen i Stortinget tirsdag. Til tross for at det kun mangler fire stemmer fra regjeringspartiene for å innlemme FN-konvensjonen om rettigheter for funksjonshemmede, også kalt CRPD, i norsk lov.

– Det virker som at regjeringen har misforstått hva CRPD egentlig innebærer. Vi har jo ikke noen problemer med å følge for eksempel EØS, så hvorfor skal vi han noen problemer med å følge en høyere instans i FN?

Ikke god nok

Tirsdag blir en avgjørende dag for om lag 17 prosent av Norges innbyggere og familiene deres. Forslaget om å innlemme konvensjonen har blitt nedstemt to ganger tidligere.

Norge ratifiserte konvensjonen i 2013. Det innebærer at vi er forpliktet til å følge den. Men slik regelverket er i dag, så gjelder norsk lov over konvensjonen dersom de kommer i konflikt.

Hvis konvensjonen blir innlemmet i loven, så gjelder konvensjonen over norsk lov. Samtidig får funksjonshemmede en høyere klageinstans.

Wesenberg har Cerebral Parese. Hun har fått avslag på brukerstyrt personlig assistanse to ganger, til tross for at hun har lovfestet krav om dette. Hun er sikker på at det hadde vært enklere å klage dersom CRPD hadde vært i norsk lov.

LANG TID: Rina Wesenberg tror et nei på stortinget vil bety lang tid funksjonshemmede vil oppleve likestilling. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det ville betydd enormt mye å kunne slippe å gå gjennom den samme mølla i det norske lovverket. Den har vist seg å ikke være god nok igjen og igjen.

TV 2 har tidligere fortalt om familien Nøss-Kallas som håper på et flertall, slik at tre år gamle Tobias skal kunne gå på samme skole som vennene sine og storebroren Kasper (9).

Utvanne menneskerettighetene

Stortingsrepresentant for Høyre, Michael Tetzschner, tror ikke en høyere klageinstans vil hjelpe funksjonshemmede.

– Skal man henvende seg til utlandet, for så å få dem til å presse norske politikere? Det er en stor omvei når vi hver dag diskuterer hvordan vi skal gjøre samfunnet bedre.

Han understreker at det er viktig å diskutere rettighetene til norske funksjonshemmede.

– Men da er det bedre å gå snarveien og holde stortinget og regjeringen ansvarlige.

TVILER: Michael Tetzschner (H) tror ikke en inkorporering av FN-konvensjonen for funksjonshemmede vil styrke rettighetene for funksjonshemmede Foto: Vidar Ruud/NTB

Tetzschner tror organisasjonene som er for inkorporeringen ikke tenker over alle hensyn som må tas før en slik avgjørelse.

– Ved å utvanne menneskerettighetene så kan vi avspore debatten fra det som er de tunge menneskerettighetene. Jeg tror de fleste ser at det er en forskjell på å ha en lov om at kinoene skal være tilgjengelige for alle, og det at staten ikke skal torturere.

Mangler fire stemmer

SV og Rødt har vært forkjempere for forslaget. I den siste innstillingen har de også fått med seg både Sp og Ap.

Både Høyre og FrP har stemt mot forslaget to ganger, og begge partiene planlegger å stemme det ned en tredje gang.

Partiene mener funksjonshemmedes rettigheter må styrkes gjennom norsk lovgivning i Stortinget og styres nasjonalt, ikke av FN.

Ut i fra innstilling til Stortinget, mangler forslaget fire stemmer for å få flertall. Både KrF og Venstre har åtte representanter i stortingssalen.

Forbundsleder i Norges Handikapforbund, Tove Linnea Brandvik, mener avgjørelsen står på om Venstre og KrF våger å stemme i henhold til egen politikk.

HÅPER: Forbundsleder i Norges Handikapforbund, Tove Linnea Brandvik, håper at Venstre våger å stemme for sitt eget prinsipprogram Foto: Ivar Kvistum / Handikapnytt

– Vi håper at Venstre og KrF velger å stemme for de synspunktene de har hatt over tid. De bør stemme for sin overbevisning, sier Brandvik.

Det har til tross for gjentakende forsøk, ikke lyktes TV2 å få en kommentar fra noen i Venstre eller KrF før avstemningen.

Lyttet til innspill

Arbeiderpartiet stemte imot forslaget i 2017 og 2019. De har nå ombestemt seg og mener at det er viktig at CPRD inkorporeres i norsk lov.

– Vi har lyttet til innspill vi har fått fra medlemmene våre, fra de som er berørte og vår ressursgruppe for politikken for funksjonshemmede. Vi vil bidra til større synliggjøring, likestilling og livskvalitet for denne gruppen, sier stortingsrepresentant Lene Vågslid (Ap).