Helsearbeidernes maratonår

Det har snart gått ett år siden koronaen brøt ut i landet vårt og befolkningen lukket seg inne i hjemmene sine og så kafeer, treningssenter og byer stenge ned omkring seg.

For alle dem som var sysselsatt i det som har blitt betegnet som «samfunnskritiske yrker» var dette starten på en lang periode der de daglig måtte ut av det trygge hjemmet for å holde hjulene i gang ute i samfunnet.

Kvinnene står i fronten

Mange av disse var helsearbeidere, de aller fleste av dem er kvinner. Det er lenge siden applausen fra balkongene stilnet, men på kvinnedagen ønsker jeg allikevel at du blir med meg og løfter blikket tilbake for å se litt på hvordan dette året har vært for dem som driver med både betalt og ubetalt omsorgsarbeid. Det som startet som en tøff sprint viste seg å bli et maraton vi var dårlig skodd for.

Vi visste allerede lenge før pandemien hadde begynt å bre seg at vi hadde en økende mangel på både sykepleiere og helsefagarbeidere i landet vårt. Da vi sto ovenfor den første smittebølgen meldte behovet seg for teststasjoner, smittesporing, isolerte mottaksavdelinger, flere intensivplasser og koronaisolater. Samtidig ble karantenebestemmelser ved innreise innført og stengte de spanske, danske, svenske, islandske og finske vikarene vi har blitt avhengig av ute av landet.

Intensivsykepleierne i smittevernutstyr vi forbinder med krisereportasjer fra land langt vekk fra oss, ble nærmest ikoniske våren 2020. Men alle nært sagt alle helsearbeidere berørt på ulike måter av pandemien. Over hele landet fikk helsearbeidere beskjed fra ledelsen om at de kunne bli omdisponert til andre oppgaver, flyttet på, få arbeidsplaner og ferie forskjøvet.

Ordet fleksibilitet er en gjenganger i de aller fleste stillingsannonser i helsevesenet, men nå opplevde operasjonssykepleier som har jobbet dagvakter på operasjonsstua i årevis å bli flyttet til tunge turnuser på intensivavdelingene.

Helsesykepleiere som følger opp barn og unge på helsestasjoner og skole ble tatt ut av tjeneste og satt til å utføre koronatester gjennom bilvinduer i provisoriske militæret, til å besvare telefoner på legevakta ellet til og med til å fylle hullene de utenlandske vikarene etterlot seg i vaktplanene på sykehjemmene.



Poliklinikker og dagsentre som følger opp psykisk syke og personer med demens stengte ned eller reduserte tilbudet sitt.

Det har gitt familier som allerede har store omsorgsoppgaver mange tunge dager. En hjemmesykepleier fortalte meg at hun ikke kunne annet enn å ta imot hjelp fra pårørende selv om hun visste de var slitne på grensen til hva de kunne bære.



Det fantes ikke andre muligheter.

Pårørende og frivillige som normalt bidrar med omfattende omsorgsarbeid i både sykehjem og sykehus ble stengt ute. Ensomme pasienter satt tilbake uten støttespillerne sine.

Vi har alle hørt fortellinger dette året om mennesker som har dødd alene, vært alene gjennom lange faser av fødselen og om dem som har måttet gå til samtaler med kreftlegen og fått dårlige nyheter uten å ha noen rundt seg.

Helsepersonellet omkring dem har ikke hatt tid til å kompensere for fraværet av de pårørende, og mange har gått fra jobb med følelsen av å ikke kunne gi beboerne og pasientene gode dager.

Halvparten av de spurte sykepleierne i en undersøkelse fra Sintef forteller at de har vært redd for å spre smitte.



Mange har selv opplevd å se smitten bre seg på arbeidsplassen sin og helsearbeidere er overrepresentert på smittestatistikkene.

Har levd med en frykt

Mange har små stillinger og må ta vakter på flere steder for å få det til å gå opp. Det gjør dem enda mer eksponert for smitte, og risikoen for å spre smitte uten å vite om det øker også. Det er ikke uten grunn de har vært redde. Å vite at du var den som tok smitten inn på sykehjemmet og forvoldte karantener, sykdom og kanskje dødsfall er en tung bør å bære.

Derfor har mange helsepersonell levd veldig isolert dette året.

Om vi ser på smittestatistikkene har Norge kommet seg godt gjennom pandemien. Men det har kommet med en pris. Nå kommer undersøkelsene som viser at helsepersonell har økende symptomer på angst og depresjon dette året, og de som har jobbet med koronapasienter, direkte eller indirekte, scorer langt høyere enn resten av befolkningen på symptomer på PTSD.

Vi ser også at utsatte grupper som har fått svekket tjenestetilbud sliter med økte psykiske symptomer og ensomhet. Helsedirektoratet fant nylig i en undersøkelse at en av tre pårørende har fått økt omsorgsbelastningen under pandemien, det økte mest hos dem som allerede gjorde mest fra før.

Omsorgsarbeidet har tradisjonelt vært kvinnearbeid, med påfølgende lav status og trange lønnsrammer og tøffe arbeidsforhold. Det siste året har det vært ekstra trange kår. «Jeg var sliten før dette startet», har mange sagt til meg.

Både pleiere, pårørende og pasienter har vært tålmodige og utholdende, men alle har en grense. Dette året har vist med all tydelighet at helse- og omsorgsarbeiderne er navet i helsetjenestene våre. Vi har ikke råd til å miste flere av dem.

