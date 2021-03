Slaktes etter Klæbo-disking: – Tror det går en faen i FIS

Etter det TV 2 kjenner til jobber en gruppe i Norges Skiforbund med å få levert en anke til Det Internasjonale Skiforbundet (FIS). Regelverket og lignende situasjoner blir sett på for å få saken over i Johannes Høsflot Klæbos favør.

Fristen for å levere anken er klokken 16.30 tirsdag, opplyser langrennssjef Espen Bjervig til TV 2, som ikke ønsker å gi noen ytterligere kommentar.

At en eventuell anke vil holde fram, har TV 2s langrennsekspert ingen tro på.

– Avgjørelsen kan gjøres om, men jeg har overhodet ikke tro på at det skjer. Jeg tror det går politikk i dette, og da går det også en faen i FIS om å bevise at de har rett. Jeg tror et VM-gull dømmes annerledes enn for eksempel en verdenscupseier. Det går på etternavn, hvor du kommer fra og hvor mye du har fått i mot deg den seneste tiden. At jeg har det inntrykket er FIS skyld i selv, for det har vært inkonsekvent dømming i lang tid, sier Petter Soleng Skinstad og utdyper:

Skiforbundets muligheter til å anke Klæbos VM-diskvalifisering: Dette er prosedyrene og reglene Norges Skiforbund må følge hvis de vil anke diskvalifiseringen av Johannes Høsflot Klæbo fra femmila i ski-VM i Oberstdorf: * Anke kan, med noen unntak, gjøres mot samtlige avgjørelser tatt av konkurransens jury. * Anken må komme fra et nasjonalt forbund og leveres innen 48 timer etter at den offisielle resultatlisten ble offentliggjort. * Det vil si at en anke fra Norges Skiforbund må leveres til Det internasjonale skiforbundet (FIS) innen klokken 16.41 tirsdag ettermiddag. Samtlige bevis må sendes innen ankefristen. * Avgjørelser rundt anken tas av en appellkommisjon, som kun er oppnevnt for gjeldende sak. Den består av tre upartiske medlemmer, som i dette tilfellet betyr at de ikke kan være norske eller russiske. * En avgjørelse må skje innen 72 timer etter at anken er mottatt, såframt partene involvert ikke er blitt enige om noe annet. * Avgjørelser i appellkommisjonen kan ankes videre til FIS-domstolen. Kilde: NTB

– Vi har sett eksempler på manglende, inkonsekvent og rar dømming gang på gang gjennom sesongen. Det er fryktelig mange åpenbare ting som det faktisk reageres på, men også som enkelte utøvere slipper unna med. Så jeg forventer dessverre ingenting, understreker Skinstad.

Selv om han ikke har tro på at anken vil føre til at Klæbo får VM-gullet, mener Skinstad det er viktig at Norges Skiforbund leverer anken.

– Det er kjempeviktig, for man må gjøre FIS oppmerksom på at juryen ikke tar hensyn til alle reglene som faktisk finnes. Jeg håper det kommer en diskusjon i etterkant, og at reglene til FIS i mye større grad spesifiseres slik at de er umulige å misforstå. For reglene i langrenn er litt for enkle i tekstform, og gir unødvendig store rom for sånne diskusjoner som dette.

Derfor mener Skinstad juryen tar feil

Skinstad mener diskingen av Klæbo er feil og baserer det på følgende grunnlag:

Dersom det er snakk om valg av korridor, så starter de først et stykke inn på oppløpet. Kontakten mellom Klæbo og Aleksandr Bolsjunov skjer lenge før korridorene.

– Reglene for valg av korridor kan dermed utelukkes, konkluderer Skinstad.

Noen tanker om hvorfor diskingen av Klæbo i mine er feil og bør omgjøres. Først må vi ha et par ting på plass. Korridorene starter ikke der sporet begynner. Det røde merket markerer slutten på svingen, altså der man ikke lenger kan bruke retningsendrende (skøyte)tak. 1/ — Petter S. Skinstad (@PetterSkinstad) March 7, 2021

Når det kommer til skifte av spor, vil også disse reglene falle i Klæbos favør.

– Reglene sier at ens egne ski må være foran skituppene til utøveren du skal legge deg inn foran. Hvis ikke, er det snakk om obstruksjon. Bolsjunov ønsker å skifte spor, situasjonen oppstår fordi han ikke har tilstrekkelig avstand til Klæbo, forklarer Skinstad.

– Hadde det handlet om valg av korridor, ville Bolsjunov hatt retten på sin side, på grunn av mangelfulle regler. Men det er ikke snakk om det, men skifte av spor da det er definerte spor gjennom svingene, konkluderer Skinstad.

Unødvendig av Klæbo

Selv om Skinstad beskriver det som et ran at Klæbo ble fratatt VM-gullet, mener han at Klæbo burde unngått å havne i en slik situasjon i utgangspunktet.

– Johannes setter seg selv i en unødvendig og klønete situasjon. Han gjør et dumt valg i å velge akkurat den samme taktiske manøveren som han har gjort i hele mesterskapet. Det overrasker ingen lenger at han satser på yttersporet. Kunne man skrudd tiden tilbake, ville man nok unngått situasjonen i sin helhet. Det tror jeg Johannes og alle rundt ham er enig i, sier Skinstad.

– Men jeg er som Johannes og mener han har rett, understreker Skinstad.