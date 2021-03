Britiske kongehuseksperter mener at hertuginne Megans rasismebeskyldninger er «worst-case scenario» for Buckingham Palace.

Natt til mandag norsk tid intervjuet Oprah Winfrey (67) hertuginnen av Sussex, Meghan (39) og prins Harry (36).

Les alt om intervjuet her!

I intervjuet påstod hertuginnen at da hun var gravid med sitt første barn, Archie (1), diskuterte kongehuset «hvor mørkhudet» barnet kom til å bli.

Kongehuset gjorde ifølge Megan om på reglene da hun var gravid, som gjorde at sønnen ikke ble tildelt prinsetittelen.

– I de månedene jeg var gravid, hadde vi en samtale om at han ikke kunne få tittelen. Bekymringer om hvor mørk huden hans kom til å bli, ble også delt, sa hun.

Kongehusekspertene er ifølge Forbes ikke i tvil om at rasismepåstanden er fullstendig krise for Buckingham Palace.

– Påstanden om at det var diskusjoner på slottet om hvor mørk hudfarge Meghans første barn kanskje ville ha, er en knusende en, sier kongehusekspert og -reporter Jonny Dymond til BBC.

MED ARCHIE: Hertuginne Meghan holder sønnen Archie under et møte med Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation i Cape Town i Sør-Afrika i september i 2019. Foto: Toby Melville/AP

– Jeg var ganske sjokkert

Megan ønsket ikke å svare på hvem i kongehuset som pratet om hudfargen, men det skal ha vært paret prins Harry som var til stede under samtalen.

– Det var ganske rart. Jeg var ganske sjokkert, sa Harry i intervjuet.

Kongehusekspert Dymond er ikke nådig:

– Dette går mot et «worst-case scenario»-territorie for slottet, sier han.

NB! Intervjuet med Winfrey viser Meghan og prins Harrys side av historien. Det britiske kongehuset har i skrivende stund ikke uttalt seg etter at intervjuet ble sluppet.

Dymond understreker også at man i det mye omtalte intervjuet kun får den ene siden av saken, og at det britiske kongehuset enda ikke har uttalt seg eller kommentert alle påstandene.

– Det er verdt å huske på at vi kun har fått den ene siden av historien. Megan har ikke fortalt hvem som sa det til Harry, men det er en forferdelig beskyldning for slottet å håndtere, sier Dymond.

– Det er ikke deres rett

I intervjuet stilte Oprah Winfrey hvorfor Archie ikke ble tildelt tittelen som prins da han ble født.

Megan svarte at dette var «veldig vanskelig».

– Den viktigste tittelen jeg noensinne vil ha er «mamma». Men tanken på at sønnen vår ikke skal være trygg og tanken på at det første fargede medlemmet i denne familien ikke skal ha tittelen på samme måte som andre barnebarn ...

Meghan sa at regelverket rundt tittelen ble endret mens hun var gravid med ham.

Hun avkreftet pressens spekulasjoner om at dette var hennes eller prins Harrys valg.

– Det er ikke deres rett å ta det bort. Mens jeg var gravid, sa de at de ville endre på regelverket for Archie. Vel, hvorfor, spurte hun.

ÅPENHJERTIGE: Prins Harry og hertuginne Meghan under intervjuet med Oprah Winfrey. Foto: CBS

Følte seg fanget

Dymond reagerer også på at prins Harry brukte ordet «fanget» for å beskrive sitt liv i den britiske kongefamilien.

VANSKELIG FORHOLD: Prins Charles og prins Harry under premieren på «Our Planet» i London i april 2019. Foto: Niklas Hallen/AP

– Det er et inntrykk han ofte ga da han dro rundt omkring, men han tar den videre. Han sier at broren hans, William, og faren, Charles, også er fanget, og at han har medfølelse for dem, sier han.

Og:

– Det er en fløyelstrukket kniv stukket inn i institusjonen han forlot.

Selvmordstanker

I intervjuet fortalte Meghan at hun hadde selvmordstanker og fryktet for sin psykiske helse.

Hun påstår at hun ba Buckingham Palace om hjelp til å få medisinsk hjelp, men at hun ble fortalt at dette ville «skade institusjonen».

– Jeg snakket ikke med familien om det, det er ikke den type samtaler vi har, jeg turte ikke gjøre det. Det er et miljø som man er fanget i, og jeg skammet meg for å si ifra om at hun trengte hjelp. Jeg hadde ingen å gå til, sa prins Harry i intervjuet.

Han sa at det var helt nødvendig å flytte fra Storbritannia til USA.

– Jeg kom hjem til en kvinne som satt og gråt da hun ammet, jeg gjorde det jeg måtte, sa han.

Kunne ikke gått verre

Kongehusekspert Valentine Low i The Times of London har også analysert intervjuet, og har konkludert med dette:

– Uansett hva kongefamilien forventet fra dette intervjuet, var dette det verste som kunne skjedd. Megan hadde selvmordstanker. Hun var bekymret for sin psykiske helse. Og kongefamilien gjorde ingenting for å hjelpe, skriver han.