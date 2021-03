Ekteskapstallene til bunns – advarer mot økonomisk ruin

Ikke siden 1927 har det blitt inngått så få ekteskap som i 2020, viser fersk statistikk. Økonomiekspert advarer mot farene ved et brudd, og særlig for dem som ikke er gift.

På morgenen kvinnedagen 8. mars publiserte Statistisk sentralbyrå de siste tallene for ekteskap og skilsmisser i Norge i 2020.

Med strenge koronatiltak gjennom store deler av året er det kanskje ikke noen stor overraskelse at antallet giftemål falt til bunns. I løpet av fjoråret ble det inngått 16.151 ekteskap, som er 3.704 færre enn i 2019.

– Forrige gang det var så få vigsler i løpet av et år, bodde det 2.771.000 personer i landet, altså bare litt over halvparten av folketallet i 2020, sier Ane Margrete Tømmerås i SSB.

Antallet separasjoner og skilsmisser var mer stabilt, men sank også gjennom 2020. I løpet av fjoråret var det 9.355 skilsmisser og 10.115 separasjoner, mot 9.609 skilsmisser og 10.422 separasjoner i 2019.

Leder for sparing i personmarkedet i Storebrand, Mari Rindal Øyen, advarer om at samlivsbrudd kan ha store økonomiske konsekvenser enten man er gift eller samboer.

– Mange tar ikke dette innover seg før de er kommet langt ut i prosessen. Bli bevisst på fallgruvene i fordeling av verdier så tidlig som mulig – helst før bruddet er en realitet. Da gjør du begge en tjeneste, sier Øyen.

– Viktigste av alt

Spareeksperten sier det alltid er dyrt når et forhold tar slutt og man går fra to til én.

– For det første får du betydelig høyere utgifter til boliglån hvis du skal opprettholde en tilnærmet lik bostandard. I tillegg får du større utgifter til transport, strøm og forsikringer, sier Øyen, og fortsetter:

– På toppen av det hele kommer engangsutgifter som megler, advokat, flytting og møbler. Derfor er det avgjørende at du ikke forhaster deg når verdiene skal fordeles.

Når man er i et forhold og tenker at man skal leve sammen resten av livet, kan det være lett å glemme at pensjonssparing er personlig og i utgangspunktet ikke skal deles.

– Nedbetaling av gjeld kommer derimot fellesskapet til gode. Har du et langt forhold bak deg, kan slike prioriteringer derfor ha mye å si for hva slags pensjonisttilværelse du går i møte etter bruddet, sier Øyen.

Overgangen kan være tøff når man blir alene og med et halvert budsjett skal dekke nesten like store utgifter til bolig. Mange ser kanskje på huset som investeringen som skal sikre økonomien som pensjonist, men tenker ikke over at det kan være dyrere å flytte inn i en mer sentral leilighet.

– Det viktigste av alt er å ikke komme i en situasjon hvor du betaler leie til ektefellen eller samboeren din. Kjøp deg inn i boligen hvis du har mulighet – hvis ikke kan du risikere å gå ut av forholdet på bar bakke, advarer Øyen.

Vær forberedt på brudd

Dersom en av partene betaler ned mer på boliglånet enn den andre, er det viktig å huske på at egenkapitalen fra boligen uansett fordeles likt ved et brudd, uavhengig av hvem som har betalt mest ned på lånet.

– I prinsippet bør alle være forberedt på at et brudd kan komme en dag, selv om det er fryktelig uromantisk. Kommer forholdet til en slutt, er det for sent å irritere seg over at den andre sitt ufornuftige pengeforbruk, sier Øyen.

Hvis du er i et forhold hvor du merker at du er helt avhengig av den andre parten økonomisk, bør du ta grep.

– Undersøk om du vil klare deg selv med din egen pensjon. Er svaret nei, bør du opprette egen sparing.

Øyen advarer mot en annen klassisk fallgruve i et brudd, nemlig at den ene bruker alle pengene sine på forbruk, mens den andre sparer.

– Dette vil være vanskelig å ta hensyn til i fordelingen av verdier. Ta en aktiv del i den totale parøkonomien eller ruller på hvem som har ansvaret for langsiktig sparing.

Avtaler

Tallet på inngåtte ekteskap har sunket i flere år, og det er i dag svært vanlig å bo sammen uten å være gift. Øyen tror mange kan få seg en overraskelse når verdiene skal deles etter et brudd.

– Ugifte samboende står i større fare for å gå ut av forholdet uten noe som helst, med mindre de har inngått en samboerkontrakt. Du kan ikke kreve at midler som er spart opp underveis skal deles.

I en sammenvevd parøkonomi kan det etter hvert bli nærmest umulig å objektivt skille mellom hva som er mitt og ditt.

– Gifte må i større grad dele alt likt, både bolig og midler som er spart opp underveis. Å ha vært hjemme med barn kan også vektlegges like mye som inntektsbringende arbeid. Hva som skjer etter skilsmissen, er en annen sak, påpeker Øyen.

Selv om ekteskapsloven sier at alt skal deles likt, finnes det unntak. Skjevdelingsregelen åpner for at penger som tydelig kan spores tilbake til tiden før ekteskapet ikke skal deles. Bevisbyrden faller imidlertid på den parten som mener å ha krav på mer penger, og kravene er strenge.

– Husk at det er mye lettere å lage avtaler i fredstid, selv om det kan være ubehagelig å snakke om samboeravtale eller ektepakt. Lag en avtale om eierandel av bolig og gjeldsansvar. Det kan være vanskelig å bli enige senere, når man kanskje vil se ulikt på ting.

Dette bør stå i en samboerkontrakt: I samboerkontrakten handler det om å synliggjøre partenes verdier, eierandeler og gjeldsandeler. Før opp hvem som eier: Bolig

Fritidsbolig

Bil, båt, etc

Eierskap i familieselskap og/eller investeringsselskap

Øvrige felles aksjer, VPS- og bankkonti

Gjeld Skriv inn hvordan eiendeler som er anskaffet underveis skal fordeles, om de skal være sameid eller ikke. Avgjør hvordan felles bolig og felles eiendeler skal fordeles ved et brudd. Sett opp et tidsperspektiv på når oppgjør og utflytting skal gjennomføres. Lag gjerne også noen «kjøreregler» ved opphør av samboerskapet.

Etter bruddet

Det er lettere å ta stilling til eventuell skjevfordeling før enn etter et brudd. Hvis den ene jobber deltid for å være med barna, kan en løsning være å opprette pensjonssparing i den andre sitt navn.

– Oppretter den ene fondssparing uten at dere har diskutert det, er det imidlertid ikke alltid like klart om dette er felles eller særeie ved en eventuell fordeling av verdier senere, sier Øyen.

Når bruddet først har skjedd, oppfordrer spareeksperten til å forsøke å sortere samtaleemnene. Klarer du å holde diskusjonen om fordelingen av verdier adskilt fra det som gjelder følelser og samvær med barna, blir det lettere å finne løsninger.

– Grovt sett handler det om å finne ut av hvilke verdier som skal fordeles og ikke. Klarer dere dette på egen hånd – uten juridisk bistand – blir det billigere. Jo høyere konfliktnivå, jo høyere blir advokatutgiftene. Samtidig er det bedre å ta kontakt med advokat tidlig hvis det er tydelig at det kommer til å bli konflikt rundt et tema, sier Øyen.

Kan dere unngå skjevfordeling, gjør det prosessen enklere. Samtidig bør du heller ikke gi etter for alt bare for å bli fortest mulig ferdig.

– I noen tilfeller er det god grunn til at verdier bør skjevfordeles, for eksempel hvis den ene parten har fått arv, gaver eller har andre midler fra før ekteskapet. Hvis dere ikke blir enige på egen hånd, må dette dokumenteres.

Boligens verdi

Ved et brudd er det å finne ut av hva som skal skje med boligen noe av det viktigste. I noen tilfeller kan det foreligge sterke grunner for at den ene burde bo videre, men normalt sett kan man ikke kreve å overta boligen.

– Uansett må dere finne ut hvordan boligens verdi skal fastsettes – gjennom takst eller markedspris. Få gjerne tilbud fra flere ulike meglere.

Øyen oppfordrer de som går inn i en ny økonomisk hverdag om å raskest mulig sette opp et budsjett.

Hvis man er gift og den ene parten blir urimelig dårlig stilt med tanke på pensjon, kan dette tas hensyn til i skifteoppgjøret.

– Hvis for eksempel den ene har spart pensjon på bekostning av midler til felleseie, kan den andre kreve vederlag for dette.