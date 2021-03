Solbakken: – Takker og bukker hvis de sparer ham litt

Ståle Solbakken liker at Borussia Dortmund ikke tar noen sjanser med Erling Braut Haaland. Landslagssjefen ser gjerne at han hviles litt frem mot VM-kvalifiseringskampene i slutten av mars.

Erling Braut Haaland (20) rakk å score to mål mot serieleder Bayern München før han ble byttet ut etter 60 minutter på lørdag.

Stjernespissen fikk seg også en smell i duell med Jérôme Boateng og landslagstrener Ståle Solbakken forteller til TV 2 at han er glad 20-åringen ble tatt ut tidlig.

– Han har dratt tunge lass som vel den eneste rene klasseangriperen de har. De har vært i en situasjon hvor de har hengt litt etter i Bundesliga og er inne i en viktig Champions League-runde nå hvor de skal møte Sevilla og har alle forutsetninger for å gå videre der. Så jeg tenker det var en blanding mellom at han fikk en smell og at de allerede tenker mot tirsdag for å skåne han litt og få han fullt restituert til den kampen.

– For oss her i Norge må vi jo takke og bukke hvis de kan spare han litte grann, ler landslagssjefen.

Dortmund-trener Edin Terzic bekreftet på mandagens pressekonferanse at Haaland er tilbake i trening og sannsynligvis klar mot Sevilla.

Viktig for landslaget

Det norske herrelandslaget skal i gang med VM-kvalifiseringen snart og starter mot Gibraltar 24. mars, før Tyrkia og Montenegro venter noen dager senere. Solbakken håper at Haalands scoringsform fortsetter der.

– Det tror vi jo veldig på. Det handler om å holde seg skadefri og så får vi en sulten Haaland inn mot de kampene. Det er selvfølgelig et stort pluss og en stor matchvinner vi har der.

LANDSLAGSSJEFEN: Solbakken håper på flere Haaland-scoringer i kvalifiseringskampene Foto: Geir Olsen

I sin korte landslagskarriere har jærbuen scoret hele seks mål på syv kamper.

Tirsdag kan Haaland sende Dortmund videre i Champions League. Tyskerne har en 3-2-ledelse fra første kamp mot Sevilla.

– Alle lag i verden er avhengige av mål. Erling er den hos oss som scorer flest og er involvert i flest mål. Derfor er han en viktig brikke i vårt offensive spill. Også defensivt jobber han hardt og er viktig for laget, men vi har tidligere vist at vi kan vinne kamper uten Haaland. Vi er selvsagt glad hvis han kan spille når han er i så god form, sier Terzic.

– Hele verdens øyne er rettet mot ham. Han har ikke gjort det bare i to uker, men i lang tid. Vi er glad for at han gjør det for oss, sier treneren.

– Det krever sin mann

Solbakken er imponert over det han så i helgen.

– Den har vært stabilt bra prestasjoner over lang tid. Du spiller mot det presumptivt beste laget i Tyskland. Du får to sjanser og setter begge.

Han trekker spesielt frem Haalands evne til å nullstille seg.

– Mentaliteten er imponerende. Det er stabilitet i prestasjonene og det å hele tiden svare på de stadig høyere forventningene krever sin mann, men det virker som han er flink til å koble av koble av og være klar igjen på nytt hver gang, sier Solbakken til TV 2.

Tirsdag skal Haaland etter planen være påkoblet igjen mot Sevilla. Spanjolenes trener Julen Lopetegui har stor respekt for nordmannen.

– Dortmund er en stor klubb med et godt lag, og de har en verdensklassespiss i Haaland, sier den tidligere Real Madrid-treneren.