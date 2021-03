Kontrollene er godt skiltet og det skal ikke være mulig å unngå å skjønne at man skal stoppe. Likevel hender det at sjåfører av tyngre biler tar sjansen – og kjører rett forbi kontrollene til Statens vegvesen.

Som regel har de nok også en eller flere «gode» grunner til å gjøre det. Som sjåføren som søndag kveld forsøkte å komme seg unna på Ånestad kontrollstasjon i Løten.

Vogntoget kjørte rett forbi den skiltede kontrollen. Da fattet naturligvis Statens vegvesens folk mistanke:

– Vogntoget ble senere innhentet og flere graverende feil ble avdekket, forteller Kent Heggeriset i Statens vegvesen.

Da hans folk fikk sett nærmere på både ekvipasje og papirer, var det nemlig mye som ikke var i orden.

Ikke bremser på tilhengeren

Her er det Heggeriset skriver i sin rapport:

– Kjøring uten gyldig førerkort.

– Kjøring uten sjåførkort i fartsskriver.

– Utgått kalibrering av fartsskriver.

– Tilhenger hadde ikke tilkoblede bremser, tross for at dette veide over 40 tonn!

– Tilhenger var ikke tilpasset trekkbil (ikke mulig å svinge under visse forutsetninger).

– Flere graverende feil på tilhenger.

– Dårlig lastsikring.

– Uklare omstendigheter rundt tilhengerens identitet.

– Fører blir anmeldt for de fleste av forholdene, forteller Heggeriset, inkludert også at han kjørte forbi skiltet kontroll.

Her var ikke lastsikringen slik den skulle, det endte med kjøreforbud. Foto: Statens vegvesen.

To personbiler begjært avregistrert

Kontrollørene hadde også litt av hvert annet å ta seg av denne kvelden. Det ble en rekke kjøreforbud, blant annet på grunn av dette:

– Avrenning av fiskeslo av semitrailer.

– Sikthindrende gjenstander i frontrute.

– Pålagt hvile i forbindelse med kjøring i toukers-perioden overskredet.

– Overlast vogntog 5.150,- + ikke medbragt løyve.

– Manglende lastsikring på to vogntog.

To personbiler ble også begjært avregistrert på grunn av manglende EU-kontroll/manglende utbedring av tekniske mangler.

