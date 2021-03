Flere kommentatorer ble lurt: – Vi beviste at ekspertene lyver

Fire kommentatorer ga intervjuer til en YouTube-konto med falske nyheter – disse inkludert dronningens tidligere pressesekretær Dickie Arbiter og CNN sin kongelige kommentator Victoria Arbiter, skriver The Guardian.

Det kommentatorene ikke visste, var at de ble lurt.

De svarte altså ja til å kommentere et intervju som ingen av dem hadde sett, og med dette late som om de allerede visste hva det gikk ut på.

– Meghan spilte skuespill

En av ekspertene som ble lurt var sjefsredaktøren i magasinet «Majesty Magazine» Ingrid Seward. Hun gikk hardt ut mot hertuginnen, dette flere dager før intervjuet ble vist.

– For meg var dette en skuespiller som ga en av sine gode forestillinger. Fra start til slutt spilte Meghan skuespill, uttalte Seward.

Richard Fitzwilliams sa at det ikke var et balansert intervju, og kritiserte Oprah for å ikke ha utfordret paret nok.

– Meghan brukte ekstremt sterke ord da hun fortalte om sine relasjoner til medlemmer av kongefamilien, sa han.

Lurte ekspertene

Josh Pieters & Archie Manners var de som sto bak spøken. De sa til kommentatorene at saken skulle publiseres like etter intervjuet, og at de derfor måtte late som om de hadde sett det.

– Vi beviste at ekspertene lyver, skrev de i beskrivelsen av videoen.

Youtuberne lurte også noen av ekspertene til å diskutere falske emner som angivelig ble dekket i Oprah-intervjuet – inkludert Meghans støtte til eselreservatet Balham og det å ha nektet å ta koronavirusvaksinen.