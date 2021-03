Hevder prins Charles ikke svarer ham lenger – dette er grunnen

Hertugen og hertuginnen av Sussex trakk seg tilbake fra de kongelige pliktene for en stund tilbake. Dette skal ikke ha falt i god jord hos familiemedlemmene.

Prins Harry nekter likevel for at dronningen ikke visste om avgjørelsen på forhånd.

– Jeg har aldri overrumplet bestemoren min slik, jeg har for mye respekt for henne, sier han til Oprah Winfrey.

NB! Intervjuet med Winfrey viser Meghan Markle og prins Harrys side av historien. Det britiske kongehuset har i skrivende stund ikke uttalt seg etter at intervjuet ble sluppet.

Mistet kontakten

Videre forklarer han at han hadde tre telefonsamtaler med dronning Elizabeth før den første uttalelsen om at han og Meghan ville trekke seg tilbake.

Prinsen hevder at han kun snakket med faren, prins Charles, to ganger.

– Det var før han sluttet å ta samtalene mine, sier han, for Winfrey ber han forklarer hvorfor faren sluttet å ta telefonen:

– Fordi jeg tok saken i mine egne hender.

TV 2 og God kveld Norge fulgte intervjuet med Oprah Winfrey, som ble sendt fra 02.00 til 04.00 på CBS. For en mer grundig forklaring av hva som ble sagt i intervjuet, les denne artikkelen.

Roser dronningen

Det er ikke kun i denne delen av intervjuet at dronningen kommer i et bedre lys enn resten av familien.

Markle sier at alle ønsket henne velkommen til familien, men hun beskriver dronningen som særlig varm.

– Dronningen har alltid vært fantastisk med meg. Jeg elsket å være i hennes selskap.

Skuffet

Intervjuet tar mange og raske vendinger. Prins Harry er kritisk til mye med familien. Deriblant måten de har håndtert den rasistiske hetsen kona har mottatt.

Han forklarer at hetsen Markle har mottatt er annerledes enn hva han og andre i kongefamilien har fått, nettopp på grunn av hudfargen hennes.

Prins Harry mener at familien har hatt muligheter til å støtte kampen mot rasisme, men ikke grepet de.

Beskyldninger om pengebruk

Det er ikke det eneste han er skuffet over. Han avslører også at familien har sluttet å finansiere ham. Han understreker at han har pengene han fikk av moren, avdøde prinsesse Diana.

Han sier at komeriselle samarbeid han har hatt, som med Netflix og Spotify, handler om å ha råd til å betale for sikkerhetstiltak. Dette er komersielle samarbeid som har skapt reaksjoner i hjemlandet, og de blir kalt for «pengekåte kongelige»

Prins Harry går så langt som å si at han føler seg «fanget». Han sier at det ikke bare er han som er fanget, men også broren, prins William, og faren.