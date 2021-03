– Jeg ville ikke leve lenger

Jonny Dymond, BBCs kongelige korrespondent, skriver at det Markle maler et bilde av seg selv som ensom.

– Hun føler seg desperat, ensom og forlatt, nektet muligheten til å gå ut og se vennene sine, skriver han.

NB! Intervjuet med Winfrey viser Meghan Markle og prins Harrys side av historien. Det britiske kongehuset har i skrivende stund ikke uttalt seg etter at intervjuet ble sluppet.

Trodde hun ble beskyttet



Markle sier i intervjuet at hun trodde hun ble «beskyttet» av kongefamilien, og at det var en av årsakene til at hun ikke skulle uttale seg offentlig så ofte.

– Det var først da vi ble gift, og alt begynte å forverres, at jeg forstod at jeg ikke bare ble beskyttet, men at de var villige til å lyve for å beskytte andre familiemedlemmer, sier hun til Winfrey, og fortsetter:

– Men de var ikke villige til å fortelle sannheten for å beskytte meg og mannen min.

Det er forløpig usikker hva hun spesefikt viser til at kongehuset har løyet om i dette avsnittet, men hun beskylder dem generelt for mange løgner.

Hun har blant annet nevnt at det har blitt delt feilaktige historier om henne og svigerinnen, Kate Middelton. Det har også vært historier om at hun har mobbet ansatte ved Kensington Palace.

Ensom

Markle begynte å føle seg ensom, og sier det ble satt grenser for hva hun kunne gjøre, hun kunne for eksempel visstnok ikke spise lunsj med vennene sine.

Hun sier et familiemedlem ba henne om å ligge lavt en stund, men Markle sier det gikk så langt som at hun ikke forlot huset på flere måneder. Hun sier hun ikke kunne følt seg mer ensom, men at prins Harry hjalp henne.

– Jeg var ikke ensom med ham.

– Ville ikke leve lenger

På et tidspunkt skal hun ha vært suicidal. Dette ønsket hun ikke å dele med ektemannen, fordi han hadde gått gjennom så mye.

– Jeg ville bare ikke leve lenger.

Hun skal ha prøvd å få hjelp, men ønsket ble avist. Hun sier til Winfrey at de suicidale tankene var skremmende.

– Jeg tenkte det ville ha løst alt for alle.

ARKIVFOTO: Prinsesse Diana og prins Charles etter deres bryllup. Foto: Str New / Reuters

Fryktet at historien skulle gjenta seg

Prins Harry sa at han og konen på et tidspunkt trengte en pause fra det konstante presset de møtte som kongelige.

– Min største bekymring var at historien skulle gjenta seg, og det jeg så var at historien gjentok seg, sa han til Winfrey.

Videre uttalte han at deres situasjon likevel var mye farligere enn Dianas, og siktet da til sosiale medier og rasisme.

TV 2 og God kveld Norge fulgte intervjuet med Oprah Winfrey, som ble sendt fra 02.00 til 04.00 på CBS. For en mer grundig forklaring av hva som ble sagt i intervjuet, les denne artikkelen.