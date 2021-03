Det er ett spørsmål mange stiller seg før intervjuet

Det har vært mange skriverier om hva den svært omstridte Oprah-sendingen kan ha å si for forholdet mellom prins Harry og Prins Charles.

Klokken 02.00 sendes hertuginne Meghan og prins Harrys Oprah-intervju. TV 2 følger sendningen og vil oppdatere med artikler gjennom hele natten.

Trenger å si sitt

The Telegraph og The Daily Mail skriver at hertugen og hertuginnen av Sussex «trengte å si sitt», før de nå skal være klare for å samarbeide med blant andre prins William.

The Daily mail skriver at prins Harry ønsker å fikse forholdet med broren, siden han og prins William visstnok skal forberede seg på å arbeide sammen. De har nemlig et felles offentlig oppdrag om noen måneder.

Prinsene skal etter planen avduke en statue til ære for moren, avdøde prinsesse Diana, på Kensington Palace 1. juli på det som hadde vært hennes 60-årsdag.

Skal hedre moren

Brødrene har tidligere uttalt at de håper statuen kan «hjelpe alle de som besøker Kensington Palace med å reflektere over hennes liv og hennes arv.»

Det har vært spørsmål om hvorvidt dette ville la seg gjøre, nå som Meghan Markle og prins Harry har kommet med kritikk og beskyldninger mot det britiske kongehuset.

The Telegraphs kilde sier at prins Harry ser på avdukningen som en prioritet.

SKANDALEPREGET INTERVJU: Meghan Markel og prins harry intervjues av Oprah Winfrey. Det har skapt enormt med overskrifter, til og med føren intervjuet er sendt på TV. Foto: Harpo Productions/Joe Pugliese

Ønsker å gå videre

Det er fremdeles usikkert om hertugen vil delta på andre kommende arrangementer, som hertugen av Edinburghs 100-årsdag 10. juni.

En venn av prins Harry og Meghan Markle skal ha sagt at paret ønsker å «gå videre» til The Telegraph:

– Det (Oprah-intervjuet, journ.anm.) var noe de følte at de ønsket og trengte å gjøre, men nå har de gjort det. De føler at det er et avsluttet kapittel i deres liv, og de vil gå videre, gjengir avisen.