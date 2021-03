Meghan Markle med sjokkuttalelse: – Ingen vet det

Den verdenskjente talkshow-vertinnen Oprah Winfrey intervjuet Meghan Markle, hertuginnen av Sussex, i et intervju som dekket flere private tema.

Allerede etter få minutter avslører Markle at hun ikke var forberedt på hva de innebar å bli med i kongefamilien. Hun forklarer at det eneste hun visste om temaet, var hva prins Harry fortalte henne. Dermed kunne hun ikke skjønne hva det betød å være prinsesse på en dag-til-dag-basis.

AVSLØRTE KJØNNET: Markle er gravid. En av mange ting hun avslørte under intervjuet, er at hun venter ei jente. Foto: Geoff Pugh

– Takk gud for at jeg ikke visste så mye om familien, sier hun til Winfrey og CBS.

Hun sier at prins Harry trolig reddet henne og familien da han bestemte at de skulle forlate kongefamilien.

NB! Intervjuet med Winfrey viser Meghan Markle og prins Harrys side av historien. Det britiske kongehuset har i skrivende stund ikke uttalt seg etter at intervjuet ble sluppet. Denne artikkelen inneholder sammendrag av beskyldningene paret kom med i det to timer lange intervjuet.

Kontroversielt

Hun og ektemannen, prins Harry, skapte store forventninger før intervjuet med Winfrey, og TV-kanalen CBS har delt flere klipp gjennom uka, som viste seerne litt av hva de kunne forvente.

På forhånd visste dermed både seere og pressen at hertuginnen ville snakke om hennes opplevelse med det britiske kongehuset.

Det som ingen visste hun skulle avsløre, var at hun og prins Harry giftet seg før det TV-sendte bryllupet. Hun og prinsen var enige om at den offentilige bryllupet ikke var til ære for de to.

– Tre dager før bryllupet vårt giftet vi oss. Ingen vet det, men vi ringte erkebiskopen, og så sa vi bare: «denne tingen, dette skuespillet er for verden, men vi vil ha vår forening mellom oss».

«Kongehusets verste frykt blir bekreftet»

En halvtime inn i intervjuet, skriver BBC: «Kongehusets verste frykt blir bekreftet». Dette kommer etter at Markle snakket om mediestormen rundt henne og svigerinnen Kate Middleton, hertuginne av Cambridge.

Ryktene har lenge sagt at Markle fikk Middelton til å gråte etter en stygg krangel, men Markle hevder at det var motsatt.

– Noen dager før bryllupet var Kate opprørt over blomsterpikekjolene, og det fikk meg til å gråte, sier Markle og forklarer at hun reagerte på at svigerinnen ikke forklare pressen hvordan historien egentlig var.

Hun sier også at Middelton senere skal ha sagt unnskyld, men ikke offentlig.

DRAMATIKK: Det har vært mange avisoverskrifter om Markles forhold til kongehuset. Her står hun ved siden av dronning Elizabeth. Foto: Matt Dunham

– Det er ikke deres rett

Oprah stilte spørsmål ved at Archie, sønnen til hertugparet, ikke ble tildelt tittelen som prins ved fødselen, og Markle uttalte at dette var «veldig vanskelig».

Hun la til at det ikke hadde med tittelen å gjøre, men heller gikk ut på sønnens sikkerhet.

– Den viktigste tittelen jeg noensinne vil ha er «mamma». Men tanken på at sønnen vår ikke skal være trygg og tanken på at det første fargede medlemmet i denne familien ikke skal ha tittelen på samme måte som andre barnebarn...

Markle sier at regelverket rundt tittelen ble endret mens hun var gravid med Archie, og avkrefter pressens spekulasjoner om at dette var hennes eget og prins Harry sitt valg.

– Det er ikke deres rett å ta det bort. Mens jeg var gravid, sa de at de ville endre på regelverket for Archie. Vel, hvorfor? spurte hun.

Avslører kjønnet på babyen

Etter en stund kommer også prins Harry med i intervjuet, og setter seg på en stol ved siden av kona.

Noe av det første som skjer, er at paret avslører at deres andre barn blir ei jente.

Dette skjer kort tid etter at Markle har sagt at flere i palasset diskuterte «hvor mørkhudet» prins Harrys første barn kom til å bli. Dette er ikke den eneste rasistiske bemerkningen de har opplevd.

ARKIVFOTO: Meghan Markle og prins Harry med deres sønn Archie. I et intervju med Oprah Winfrey avslører de at det ikke var deres eget valg at sønnen ikke fikk tildelt tittelen som prins. Foto: Dominic Lipinski / AFP

Skaper enorm oppmerksomhet

Dokumentaren ble sendt fra klokken 02.00 til klokken 04.00 natt til søndag norsk tid, og har fått enorm internasjonal oppmerksomhet.

Det er kanskje ikke rart. Prins Harry, som egentlig heter Henry Charles Albert David, er sønnen til prins Charles (74) og avdøde prinsesse Diana.

Faren er neste i arverekken til det britiske kongedømme, og blir dermed etterfølgeren til dronning Elizabeth II (94). Den britiske monarken er også overhode for «The Commonwealth of Nations» og statsoverhode i en rekke land, som New Zealand, Australia og Canada.