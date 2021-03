Suksesspresident tilbake i Barcelona

FC Barcelona bekrefter at Laporta vant avstemningen i sine kanaler. Det ble klart sent søndag kveld.

Forrige gang han var Barcelona-president, var mellom 2003 og 2010. Da vant Barcelona en rekke titler.

Laporta var også president da Pep Guardiola ble ansatt som hovedtrener i klubben.

Han har i valgkampen forsvart stjernen Lionel Messi, og understreket at det må bygges et lag som er sterkt nok til at Messi vil bli værende.

– Messi tenker ikke bare på penger. Han trenger å vinne Champions League, og dette er min prioritet, sa Laporta i valgkampen.

Messi-fremtiden

Et sentralt spørsmål er naturlig nok hvordan presidentvalget vil påvirke Messis fremtid. Superstjernens kontrakt går ut etter sesongen.

– Messi stemte for første gang i sin tid i Barcelona og viste sin forpliktelse til klubben. Nå må han høre fra Laporta om hans prosjekt. Da vil han se om løftene om å gjøre laget konkurransedyktig vil oppfylles og ta en avgjørelse, sier TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué.

SUKSESS: Joan Laporta (i midten) var president i en svært suksessrik periode for klubben. Her under en prisutdeling i 2009. Foto: Claude Paris

Han forklarer at personer som følger klubben, deriblant kommentatorer i mediene, er blitt mer optimistiske til at Messi kan bli.

Balagué understreker at Team Messi har holdt kortene tett til brystet.

– Det er ingenting fra hans ende. For to måneder siden virket det veldig som han var ute, men nå ser det ut som Manchester City-interessen kanskje kjølner, og at PSG gjør mye for å beholde Neymar og Mbappé, poengterer TV 2s La Liga-ekspert.

– Liker Nagelsmann

Det neste spørsmålet er hvordan presidenten stiller seg til hovedtreneren, Ronald Koeman.

Guillem Balagué kjenner til hva som foregår i kulissene hos Barcelona bedre enn de fleste. Foto: Olof Andersson

– I det siste er det blitt sagt at han liker Koeman, så han kan kanskje beholde Koeman litt til. Han liker også Julian Nagelsmann og de tyske trenerne. Så får vi se hvordan situasjonen blir, sier Balagué.

Den spanske fotballkjenneren advarer Barcelona-supporterne mot å skru forventningene for høyt opp etter presidentvalget. Han minner om at klubben har en enorm gjeld som den nye presidenten må håndtere.

Barcelona har opparbeidet seg en gjeld på over 10 milliarder kroner. Gjelden er blant annet en konsekvens av koronapandemien, i tillegg til dårlige investeringer.

Samtidig er han klar på at Laporta var mannen som var ønsket av fansen.

– Han gir dem håp om en bedre fremtid, og minnet om en herlig fortid. Fansen håper at noe av det kan komme tilbake. Men de må være realistiske. Det vil bli veldig tøft å kjempe for de største titlene på jevnlig basis i lang tid, sier Balagué.

– La oss se hvordan fansen håndterer det. Jeg tror ikke de er helt klar over hvor lang tid det vil ta. Det vil bli veldig vanskelig, og de er definitivt ikke konkurransedyktige på markedet i et par år, i det minste, fortsetter han.

– Planen er, hvis de kan selge de fire franskmennene og få penger for dem, kan de kanskje få én til to signeringer som supplement til det unge laget, som den siste tiden har vist seg å være veldig spennende.