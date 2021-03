Én av VM-løperne får terningkast null

Norge var i en egen klasse på langrennsarenaen i Oberstdorf. Totalt endte det med gull i ni av konkurransene. Legg til fem sølv og fire bronse så er det ingen tvil om hvilken nasjon som dominerte.

Odd-Bjørn Hjelmeset har tatt for seg utvalgte løpere i mesterskapet og trillet terning. Én av løperne reiser hjem uten et eneste øye på terningen.

Her er Hjelmesets vurderinger:

Terningkast 2

Lotta Udnes Weng: Hun faller i sprinten og er et stykke bak på skibytte. Det blir en toer.

Jessica Diggins: Jeg vil nesten si at hun floppet. Hun kom inn i mesterskapet med den gule ledertrøyen. Hun sto over sprintstafett for å prestere på 10 km. Der ble hun nummer fire. For meg blir det terningkast to.

Sjur Røthe: Han er nok skuffet over seg selv. Han reiser hjem fra mesterskapet uten medalje og får ikke gå stafetten. Reiser også hjem før femmila. Dessverre blir det en svak toer.

Pål Golberg: Går en for dårlig sprint. Velger feil ski på stafetten. Han blir nummer åtte på femmila. Det er nok under det han hadde tenkt og under det som kreves på det norske landslaget. Han faller inn i samme bås som Røthe tross stafettgull. Toer.

Terningkast 3

Tiril Udnes Weng: Hun har i utgangspunktet hatt et bra mesterskap. Hun gjorde jobben på sprintstafetten og er med inn på stafetten. Totalt i mesterskapet ble det litt under pari. Det blir en treer.

Anne Kjersti Kalvå: Hun gikk bedre enn forventet på tremila og ble nummer seks. Det er hun nok fornøyd med. Men på det norske landslaget skal man kjempe om pallen. Med litt mer trening og selvtillit inn mot OL kan hun fort ta medalje. En sterk treer.

Martin Johnsrud Sundby: Leverer det beste han har gjort denne sesongen i VM. Dessverre blir det ingenting. Ryggen er nok mye verre enn vi tror. Jeg er imponert over måten han har taklet det på. Det han gjør på 15 km er bra. Jeg håper han satser til OL.

Terningkast 4

Helene Marie Fossesholm: Junioren har prestert til en sekser på alle pressekonferanser.

Hun tar ankeretappen på stafetten på strak arm, men jeg tror ikke hun er helt fornøyd med totalen. Det blir en firer fra meg.

Maiken Caspersen Falla: Hun gjør det hun skal og mer til på sprinten. På sprintstafetten gjør hun ikke i nærheten av det hun skal. For meg blir det veldig todelt. Det går fra en sekser til en ener. Det er ikke Fallas feil at hun får lov til å gå sprintstafetten. Jeg lander på et snitt på fire.

Terningkast 5:

Heidi Weng: Har en litt rufsete inngang til mesterskapet. Hun har vært litt redd hele sesongen. Jeg hadde ikke så mye tro på at hun skulle være så mye bedre enn hun var i starten av mesterskapet, men hun avsluttet med en fantastisk bra stafettetappe og tremil.

Frida Karlsson: Hun presterte mye bedre enn jeg hadde ventet. Jeg trodde ikke hun skulle ta individuell medalje. Karlsson tok bronse på tremila, sølv på skiathlon og gikk en helt ok stafettetappe. På 10 km ble hun nummer tre. Det blir en femmer.

Aleksandr Bolsjunov: Har prestert gjennom hele mesterskapet. Tok gull på skiathlon og har flere andre medaljer. Selv om han nok er skuffet er han der han skal være. Ble sliten på 15-kilometeren, men ellers leverte han bra. En sterk femmer.

Emil Iversen: Kommer hjem med to gull. Stafett-etappen han leverte holdt høy klasse. Femmila var også meget bra. Han bidro hele veien. En meget sterk femmer, på grensen til en sekser.

Erik Valnes: Han gikk to distanser og fikk med seg gull og sølv. Det er ikke dårlig. Han bidrar sterkt til gullet på sprintstafetten. En meget, meget sterk femmer.

Simen Hegstad Krüger: Blir snytt for stafettgull. Kommer hjem med tre medaljer. To sølv og en bronse er fantastisk. Viste på femmila at han også er en klassiskløper. I samme kategori som Valnes og Iversen.

Håvard Taugbøl: Visste at han kunne ville få én sjanse. Når man blir nummer tre bak Klæbo og Valnes, blir det en klar femmer fra meg.

Harald Østberg Amundsen: Bronse på 15 km. Vet at han får én sjanse og tar vare på den. Han måtte vunnet 15 km for å gå stafetten, men var faktisk ikke i diskusjonen tross 3. plass. Men Amundsen leverer fantastisk. En femmer.

Terningkast 6

Therese Johaug: En klar sekser. Hun vant alt hun stilte opp i. Det går faktisk ikke an å gjøre det bedre. Den ubestridte dronningen.

Johannes Høsflot Klæbo: Reiser hjem med tre gull og en disk. Han er kongen. Jeg gir han en blank sekser.

Hans Christer Holund: Tar et etterlengtet gull på 15 km. Gjør en fantastisk stafettetappe. I tillegg bronse på skiathlon. Det gjør at jeg lander på sekstallet.

Terningkast 0

Linn Svahn: Hvis det er mulig å gi null, får Linn Svahn null. Hun var veldig høy og mørk da hun kom inn i mesterskapet. Kaxig. Hvis du skal oppføre deg som Zlatan, må du prestere som Zlatan. I stedet gikk hun hjem etter sprinten. Og kanskje hun fortsatt er ute og går? Jeg vet ikke hvor langt hun har kommet. Kanskje til Hamburg. Da kan hun ta båten fra Kiel til Göteborg.