Tror de Gea har mistet plassen mens han er i pappaperm

Henderson imponerte i buret i seieren over Manchester City. I tillegg til å redde seks avslutninger, satte han i gang kontringen som ledet til 2-0-målet.

Etter kampen får han ros av sjefen sjøl.

– Han er en modig og tøff keeper. Han kaster ut til Luke (Shaw) i bevegelsen, og Luke er nesten ustoppelig når han kommer i sånn fart. Det er utkastet som setter i gang den scoringen, sier Ole Gunnar Solskjær til TV 2.

David de Gea er for tiden hjemme i Spania etter at han ble far torsdag. Innreisereglene til England kan gjøre comebacket mer komplisert enn det ellers ville vært.

Solskjær har imidlertid lovet at spanjolen vil være tilbake snart, og ristet på hodet av rykter om at han først ville være returnere i april.

Spår bytte

Samtidig har i hvert fall Henderson vist seg frem mellom stengene. Ståle Solbakken tror at det kan fortsette slik – selv når de Gea er tilgjengelig igjen.

– Jeg tror at Henderson er førstekeeper i Manchester United nå. Det kan godt hende at jeg bommer der, men jeg har en følelse av at nå har han sjansen til å sette ut de Gea, og at de Gea nå blir cupkeeper og Henderson førstekeeper, sier den norske landslagssjefen som gjest i Premier League-studio.

Han fortsetter:

– Han har stått bra hver gang han får sjansen. Nå får han et lite momentum hvor han spiller mange kamper på rad. Jeg spiller noen kroner på at Henderson vinner den duellen nå.

TRYGG: Dean Henderson fikk mye ros for sine prestasjoner mot Manchester City. Foto: Peter Powell

Ekspertkollegaene tviler

Erik Thorstvedt tror derimot at Solskjær vil fortsette å bruke de Gea. Han minner om at spanjolen ikke har spilt seg ut av laget denne sesongen.

– Ingen kan kalle de Gea verdens beste keeper lenger. Men hans status, pengene han tjener og kontrakten spiller inn i et sånt valg. Men jeg er ikke uenig om Ole Gunnar velger å gjøre det på den måten, sier den tidligere Tottenham-målvakten.

Før sesongen ble Henderson hentet tilbake etter å ha vært på utlån til Sheffield United. Petter Myhre tror at 23-åringen har bedre kort på hånden inn mot neste sesong i førstekeeperduellen.

– Jeg tror ikke at byttet skjer denne sesongen. Men at utgangspunktet inn mot neste sesong kan være annerledes, det tror jeg. Hvis Henderson fortsetter å benytte denne muligheten, poengterer Myhre.