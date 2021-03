Norsk talent benket og erstattet av svenske

For fem måneder siden annonserte den amerikanske storklubben at de satset på det unge norske talentet. I dag annonserte de at han blir benket og erstattet av den svenske spilleren Jonas "⁠Lekr0⁠" Olofsson.

— Følte meg aldri tilpass i ny rolle

Haris ble hentet inn for å erstatte ingen ringere enn Christopher "GeT_RiGhT" Alesund, en legende innen Counter-Strike og e-sport. Store sko å fylle, men Haris grep sjansen med begge hender og ga alt.

— Jeg ga alt jeg hadde, og spilte alltid som om det var min siste kamp. Det er synd det ikke var nok, sier Haris Hadžić på sin Twitter.

Utgangspunktet ble kanskje ikke det enkleste for nordmannen, da han måtte ta fatt på en rolle han ikke tidligere har hatt.

— Jeg følte meg aldri tilpass i ny rolle, men jeg er glad jeg fikk testet det. Det har definitivt gjort meg til en bedre spiller, skriver han videre i sin Twitterpost.

— Jeg har utviklet meg

Dette er ikke første gangen nordmannen har blitt benket i en lagoppstilling, og tar det hele med ro. Nå går fokuset på å gjøre nødvendige forbedringer, og håper på nye muligheter.

— Jeg føler meg alltid sterkere etter jeg har blitt benket. Nå skal jeg se litt på meg selv, og finne forbedringsområder, sier spilleren til TV 2.

23-åringen er fornøyd med muligheten han fikk i Dignitas og har tatt til seg lærdom og utviklet seg på flere områder.

— Jeg har utviklet meg på en god del områder de siste månedene. Ny rolle, nye posisjoner og muligheten til å dra erfaringer fra spillere som f0rest, har gjort meg til en bedre spiller.

Nordmannen er fremdeles under kontrakt med Dignitas, men klubben og spilleren ønsker å motta tilbud fra andre klubber.

— Turneringensresultatene og erfaringene jeg har med meg er positive, og forhåpentligvis finner jeg meg en klubb som setter pris på mine kvaliteter, avslutter Haris Hadžić til TV 2.

Visste du at TV 2 sender Counter-Strike gratis på TV 2 Sumo?