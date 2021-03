Cato oppdaget mørkt pulver i bolledeigen

Cato Bekkevold (52) ville overraske familien med en kjøkkenmaskin, men endte opp med grå striper i deigen og sort støv på fingrene. Da Skousen ikke trakk maskinen fra markedet etter klagen hans, kontaktet han TV 2 hjelper deg for å få hjelp til å finne ut hva som skjuler seg i støvet, og om det er helsefarlig.

– Altså, det er greit med grovbakst, men grå-bakst tror jeg aldri bli noen vinner, sier Cato.

Fikk sjokk

Cato leste grundig både på pakningen og i bruksanvisningen før han startet å bruke kjøkkenmaskinen Haws KM1200, som han kjøpte på Skousen sine nettsider.

I manualen og på pakken stod det tydelig at elteredskapene som fulgte med kunne vaskes i oppvaskmaskin. Det stod også at alle de delene som kommer i kontakt med deig og røre er teflonbelagt.

– Sånn ved første øyekast tenke jeg ok, det var en ny variant teflonbelegg, forteller Cato om den blanke eltekroken som fulgte med maskinen.

Han fulgte bruksanvisningen og tok maskinen i bruk. Den eltet en stund før han måtte gi den en pause. For i bruksanvisningen stod det noe annet også som han synes er ganske dårlig. Maskinen kan ikke brukes i mer enn fem minutter før den må ha tjue minutters hvilepause.

– I pausen så jeg at det ble en mørk stripe etter eltekroken i deigen. Jeg stussa på det, forteller Cato.

Likevel spiste han og familien kanelbollene da de var ferdig bakt.

Etter at alt var eltet ferdig, puttet han bakeredskapene i oppvaskmaskinen, slik det stod at han kunne.

– Det ble et ganske stort sjokk da jeg tok ut tingene fra maskinen, for det som kom ut da, det hadde jeg ikke forventet meg, jeg ble helt svart på fingrene, forteller han.

SMITTER AV: Cato Bekkevold viser frem fingrer fulle av sort støv. Foto: Ingrid Nordheim

Elteredskapet som var sølvblankt da han satte det inn, kom ut helt matt.

Cato sendte inn en klage til Skousen, og etter flere purringer fikk han til slutt beskjed om at han skulle få nye elteredskaper.

Denne gangen puttet han delene rett i oppvaskmaskinen, og det samme skjedde igjen.

ENDRET FARGE: Slik så elteredskapen ut etter vask. Foto: Ingrid Nordheim

Cato klaget enda en gang og fikk heve kjøpet hos Skousen, men produktet var fremdeles til salgs. Dette fikk han til å stusse.

Helsefarlig?

– Da begynte jeg å tenke, jeg vet ikke helt hva det sorte pulveret og belegget er, men jeg tviler på at det er noe du får kjøpt i helsekostbutikker.

Cato lurte på hvorfor Skousen fremdeles hadde maskinen til salgs.

– Det som kommer i kontakt med noe du skal spise, det skal ikke være sånn, ikke i det hele tatt, sier han.

Publiserte ikke anmeldelsen av produktet

Cato forsøkte å advare andre mot å kjøpe kjøkkenmaskinen ved å legge inn en anmeldelse på Skousen sine nettsider. Han fikk til svar at han hadde brutt med retningslinjene og at kommentaren ikke ville bli publisert. Da ble han provosert.

– Det hadde vært morsomt å høre hva slags overtramp jeg har begått, for det var ikke noe stygg ordbruk, det var saklig og rett på sak. At man advarer folk mot et produkt som er undermåls, det må jo være innafor, sier Cato, som håper at TV 2 hjelper deg får svar av Skousen.

Hva består støvet av?

På NTNU har de undersøkt elteredskapene nærmere. Førsteamanuensis i materialteknologi Ida Westermann, kan raskt slå fast at redskapene ikke er teflonbelagt slik det påstås.

En del av eltekroken blir kuttet av og slipt ned for å kunne se hva den er laget av.

METALLURG: Ida Westermann, NTNU Foto: Ingrid Nordheim

– Det vi ser her er en aluminiumslegering, av ren aluminium, silisium og i tillegg er det litt kobber og jern, forteller Ida.

NTNU sjekker også hardheten med et hardhetsinntrykk.

– Denne aluminiumen er veldig myk, så den vil kunne løses opp ved mekanisk påkjenning. Den egner seg ikke til bruk i en kjøkkenmaskin fordi de små partiklene vil gå ut i deigen, sier metallurgen.

Hun viser også at redskapene ikke tåler vask i oppvaskmaskinen slik bruksanvisningen hevder de skal. På grunn av høy pH på vaskevannet oksiderer metallet og avsetter et pulver som består av aluminiumshydroxid, silika og silisium.

LØSES OPP: I oppvaskmaskinen går eltekroken i oppløsning. Foto: Ingrid Nordheim

Bryter med regelverket

Ifølge Inger-Lise Steffensen, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, må man vite hvor mye man får i seg av stoffene for å kunne si noe om helsefaren ved inntak av kjemiske stoffer.

Uansett bryter kjøkkenmaskinen med regelverket for redskaper som skal komme i kontakt med mat.

Seniorrådgiver i Mattilsynet, Julie Tesdal Håland, opplyser at et generelt og viktig krav til matemballasje og kjøkkenutstyr er at de ikke skal avgi stoffer til maten som kan gjøre maten utrygg.

– Men et like viktig krav er at de ikke skal avgi misfarging til maten, sier Håland.

– Alvorlig

Caroline Skarderud, jurist i Forbrukerrådet, mener at i denne saken bør Skousen vurdere om det faktisk er en så alvorlig feil at produktet må tilbakekalles.

– For her er det solgt et kjøkkenprodukt som ikke er egnet til matlaging, og det er alvorlig, sier Skarderud.

Slik svarer Skousen

Skousen vil ikke stille til intervju, men det danske selskapet svarer på e-post at det at maskinen avgir aluminium er helt uakseptabelt.

Tine Karlshøj i WhiteAway Group, som eier Skousen, svarer:

«Producenten har dokumenteret over for os, at det var godkendt til fødevarer.»

Hvorfor solgte dere dette produktet også etter at Cato gav beskjed flere ganger om at det avgir stoffer til maten, mangler teflonbelegg og går i oppløsning ved vask?

«Da Cato kontakter os første gang, retter vi direkte henvendelse til Fun Nordic, som siger det er en engangsfejl.»

Skousen skriver videre at de ikke har mottatt noe informasjon fra produsenten Fun Nordic om produksjonsfeil, eller at de i mellomtiden skal ha endret belegget på produktet.

Skousen skriver at anmeldelsen ble sortert ut fordi den ikke handlet om selve produktet, men manualen.

«Vi anvender et anmeldelsessystem, som styres af en tredjepartsleverandør. Vi ser nu sammen med leverandøren på, hvordan vi fremover sikrer, at denne type anmeldelser bliver publiceret på hjemmesiden.»

Skousen skriver at de har trukket tilbake produktet og kontaktet alle tidligere kjøpere for å tilby refusjon eller riktig nytt tilbehør.

Videre bekrefter de at det stemmer at maskinen kun kan brukes i fem minutter, og at en rimelig maskin vil ha mindre yte-evne enn en toppmodell.

Produsenten Fun Nordic svarer ikke på spørsmål om hva som har skjedd, men skriver at produktet var fødevaregodkjent og at:

«Vi beklager, at en kunde har haft dårlige oplevelser med produktet».