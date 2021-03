Emilka (23) tok abort selv om det er ulovlig – bestilte abortpillen på nett

– Jeg hadde egentlig ikke så god tid... ikke så god tid på å ta avgjørelsen. Det var skremmende. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, sier hun.

For to år siden ble hun gravid i en periode av livet hvor hun slet psykisk. Emilka følte ikke at hun kunne bli en god mor. Sammen med kjæresten bestemte hun seg for å ta abort.

Det er praktisk talt forbudt i Polen.

Skam

Emilka sliter med å fortelle. Det er mye skam rundt abort i Polen.

– Snakket du med noen om aborten?

– I lang tid var det ingen i familien som visste om dette, så fortalte jeg det til moren min. Jeg håper at faren min aldri får vite om det, sier hun.

Hun vil gjerne fortelle sin historie. Til tross for frykten for at hennes konservative og dypt religiøse far skal få vite om aborten. Det er likevel tøft. Emilka kjemper med gråten flere ganger.

Offisielt utføres det bare 1000-2000 aborter i Polen i året. Det virkelige tallet er mer enn 150.000, kanskje flere fordi mørketallene er store.

Kjønnslepper i flere nyanser skal bli til en dekorasjon. Polske kvinner kjemper for retten til å bestemme over egen kropp. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Fargerike kjønnslepper

Vi treffer Emilka i byen Lublin, halvannen time utenfor hovedstaden.

I et kjellerlokale i byen det hektisk aktivitet. Det går i rosa kjønnslepper og brystvorter i alle fasonger. Emilka og en gjeng unge kvinner forbereder 8. mars, ved å lage ballonger med brystvorter.

Små kjønnslepper males i ulike farger. De skal settes sammen til ordet «FUCK YOU», en beskjed til den nasjonalkonservative regjeringen og den katolske kirken i landet. Emilka er ansvarlig for å montere en enorm kjønnsåpning i pappmasje. Den skal brukes ved feiringen av kvinnedagen.

PROTESTERER: Med en selvlagd stor kjønnsåpning demonstrerer kvinner i Lublin i Polen mot den strenge abortloven. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Kvinnedagen er ekstra viktig for dem i år. I januar ble en av verdens strengeste abortlover strammet enda mer til. Loven gir bare rett til abort hvis;

den er et resultat av voldtekt eller incest

eller hvis kvinnens liv er i fare

Inntil januar ble abort innvilget hvis fosteret ikke ville overleve. Nå må polske kvinner også føde et barn, som vil være dødfødt eller vil dø kort tid etter fødselen.

Abort-hjelpere

Emilka Skubis er 23 år og lærer i forming og kunst. Da hun fant ut at hun var gravid ble internett løsningen. Via nettet fikk hun kontakt med et av nettverkene som hjelper kvinner som ønsker abort i Polen. Disse organisasjonene skaffer abortpiller til de som trenger det.

– Tablettene som skulle komme var forsinket, så jeg tok dem veldig sent i svangerskapet, og ble tvunget til å dra på sykehus, forteller hun.

Emilka ble innlagt på barselavdelingen, sammen med de som akkurat hadde født.

– Du kunne høre gråtende babyer og mødre som trøstet dem. I sengen ved siden av meg lå en mor med en nyfødt datter. Jeg tenkte at jeg hadde gjort det riktige, sier hun.

ABORT-NETTVERK: Via internett fikk Emilka hjelp til å ta abort. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Abortlegen i Tyskland

Rundt en fjerdedel av kvinner som tar abort i Polen, reiser utenlands. Mange reiser til polske legen Janusz Rudzinski i Prenzlau utenfor Berlin.

– Fra unge jenter på 14-15 år til studenter, folk med jobb og skuespillere. Et gjennomsnitt av den polske befolkningen, sier Rudzinski.

I flere ti-år har han utført aborter på kvinner fra hjemlandet. Telefonen ringer hyppig på hjemmekontoret i en blokk i et typisk boligområde i den øst-tyske delen av landet. En av dem er "Anna", som skal ha ta abort denne uken.

– Min kropp er mitt valg, selv om jeg ikke er helt fornøyd med det jeg skal gjøre. Men jeg synes fortsatt det bør være mitt valg, sier hun.

TUSENVIS AV ABORTER: Mange polske kvinner reiser til gynekolog Janusz Rudsinski i Prenzlau utenfor Berlin for å ta abort. Foto: Santiago Vergara S.

Rudzinski mener som mange, at den strenge abortloven er et resultat av det tette forholdet mellom «Partiet for lov og rettferdighet» og den katolske kirken. Kirkens stilling er svært sterk i Polen. De siste årene har regjeringspartiet økt barnetrygden kraftig. Det har ført til valgseiere og høy oppslutning, ikke minst i utkantområdene.

Hvem eier livmoren?

– Mange kommer hit og betaler aborten med barnetrygden, sier han. Kvinner som har flere barn fra tidligere og som ikke har tilgang på prevensjon. En abort hos Rudzinski koster mellom 4500 og 5500 kroner.

78-åringen forsøker å forklare mange polakkers syn på kvinners kjønnsorganer.

– Når det er et barn i livmoren, så tilhører ikke livmoren kvinnen, den tilhører egentlig staten, sier abortlegen.

I hjemlandet kan han komme i fengsel i opp til tre år for å utføre abort.

– Du har ingen dårlig samvittighet?

– Nei, jeg har ingen dårlig samvittighet. Mange ønsker å tro at jeg sover dårlig om natten, men jeg gjør ikke det, sier han.

Emilka vil gjerne ha barn med kjæresten i fremtiden.

– Jeg håper at forholdene i Polen en dag blir slik at jeg kan si: Jeg har selv valgt å bli mor og ikke fordi regjeringen sammen med Kirken har fortalt meg at jeg kan bli det, sier Emilka.