Krüger om medaljeseremonien: – Det var absurd

Søndagens femmil vil trolig være noe Simen Hegstad Krüger kommer til å huske for resten av livet.

27-åringen gikk i mål som nummer fire, men etter Klæbos disk fikk Krüger utdelt bronsemedaljen.

– Jeg var fjerdemann i mål, men fikk bronse. Det er litt surrealistisk, sier Krüger til TV 2.

– Det var en absurd medaljeseremoni. Bolsjunov ville ikke ta på medaljen. Hele situasjonen var spesiell. Det var synd at det skulle bli punktum på et bra mesterskap. Både vi og arrangørene har levert fantastisk.

Se seremonien i videovinduet øverst. Video med tillatelse fra NRK.

– Hva syns du om at Bolsjunov ikke ville ta på seg medaljen?

– Det var litt rart. Han får svare på det. Jeg vet ikke om han hadde forventet å bli plassert foran Emil på listen. Han var vel ikke helt fornøyd med utfallet.

Lyn-løperen føler sympati med Klæbo etter at gullmedaljen røk.

– Vi skal stå sammen som et lag og støtte opp om Johannes. Han gjør et fantastisk løp i dag. Det hadde fortjent en bedre slutt.

Han mener at lagkameraten ikke gjorde så mye galt i den omdiskuterte situasjonen.

– Jeg syns det så ut til at Johannes var forbi. Et sted må han gå. Bolsjunov går bevisst for å sperre ham. Jeg syns Johannes kom seg langt nok frem, men juryen kom frem til noe annet. Da må vi bare aksepterer det.

Underveis i løpet var Krüger langt unna medaljekampen. Han falt tidlig, slik som han også gjorde da han tok OL-gull på 30 km skiathlon i 2018, men han lot seg ikke stoppe denne gang heller. På det meste var nordmannen over 40 sekunder bak teten.

– Vi har hatt et fantastisk VM og må få lov til å være glade. Men jeg føler med Johannes.

Det er ennå ikke avgjort om Norge kommer til å anke juryens avgjørelse.