Solberg: – Foran oss er det én bakketopp til vi må over med sterkere nasjonale tiltak

Statsminister Erna Solberg (H) bekrefter strengere nasjonale tiltak. Hun vil redegjøre for tiltakene for Stortinget tirsdag.

Erna Solberg (H) kalte søndag kveld inn til pressekonferanse i anledning at det er ett år siden Norge stengte ned.

– Lite visste vi da om at denne krisen, ett år senere, fortsatt ikke skulle være over. Kanskje var det bra. Det har tatt mer tid enn vi så for oss. Vi er alle lei av pandemi, begrensninger og at vi må holde ut litt til. Men det må vi, sa Solberg.

Hun viste til at smitten igjen er økende, og at den britiske mutasjonen er i ferd med å ta over.

– Derfor er vi ikke ferdig med strenge tiltak ennå, sa Solberg.

Varsler strengere tiltak

Statsministeren viste til at noen kommuner allerede har veldig strenge tiltak. Andre kommuner opplever utbrudd og må iverksette tiltak.

– Foran oss er det én bakketopp til vi må over. Sannsynligvis med sterkere nasjonale tiltak, før vi kan løse opp og etter hvert oppheve tiltakene, sa Solberg.

Hun sa videre at det er en vei å gå før vi får hverdagen tilbake.

– Vi er sammen om dette. Vi står best sammen og sammen skal vi komme ut av dette, sier hun.

Redegjør for Stortinget tirsdag

Statsministeren vil redegjøre for smittesituasjonen og tiltak for Stortinget tirsdag.

– Det er mitt ønske overfor Stortinget at jeg kan si noen ord om planene framover, slik at Stortinget er informert om det, sier statsministeren til NTB søndag kveld.

– Da vil det være naturlig at vi på tirsdag har noe mer skisse til hvilken tiltak vi ser på kort sikt, sier hun videre.

– Så du legger fram nye tiltak tirsdag?

– Forhåpentligvis. Det er Stortinget som sier ja til om de vil ha meg til å redegjøre på tirsdag.

Hverdagen tilbake i mai

Solberg mener at Norge har vært heldige i motsetning til mange andre land under koronapandemien.

– Norge er i en særstilling. Noen land har blitt rammet mye hardere, både medisinsk og økonomisk, sa Solberg i talen søndag kveld.

Talen er en markering av at det snart er gått ett år siden hun og regjeringen innførte de strengeste restriksjonene i Norge siden andre verdenskrig. Tusenvis har blitt permittert og mistet jobben siden da.

– Det kunne vært mye verre. Vi har en solid økonomi. Vaksineringen er i gang, og mer kommer, sa Solberg.

Hun påpekte også at Norge skal ha fått 1,2 millioner doser koronavaksine før utgangen av mars. Ved utgangen av april kan dette tallet være mer enn doblet, og i sommer vil vi få enda større leveranser, sa Solberg.

– I mai kan vi ta steget inn mot en normal hverdag, sa statsministeren.