Fikset gulldobbel – kom med stikk til konkurrentene

Jakob Ingebrigtsen vant 3000-meteren. Han fikk det så enkelt at han stusser på konkurrentenes taktikk.

20-åringen lekte seg med konkurrentene da han vant med tiden med tiden 7.48,20. Det er personlig bestenotering på distansen innendørs.

Det var hans andre gull i årets innendørs-EM i polske Torun. Fredag vant han 1500-meteren. Han er den første mannlige løperen til å vinne dobbelen i samme mesterskap.

I motsetning til i fredagens løp, unngikk Ingebrigtsen knuffing i feltet og omstridte situasjoner. Feltet åpnet svært rolig.

Ingebrigtsen startet i tet, og fikk det som han ville etter et heftig konkurranseprogram de siste dagene.

– Jeg lå vel i front fra første meter. Jeg tenkte at hvis de andre ikke er dumme, så legger de seg i front og prøver å kjøre høy fart. Det hadde vært verre for meg mentalt å løpe et raskt løp nå i finalen. Derfor gikk jeg i front og prøvde å senke farten så lenge som mulig. Det funket overraskende lenge, sier Ingebrigtsen til NRK.

LEKTE SEG: Etter å ha løpt forsøksheat torsdag, 1500-meterfinale fredag og nytt forsøksheat lørdag, var Jakob Ingebrigtsen knusende overlegen i 3000-meterfinalen. Foto: Sergei Gapon

– Så jeg setter pris på det, at de gjør det jeg vil. Og lar meg gjøre hva jeg vil i dag. Men jeg er veldig godt fornøyd, og det er utrolig kult å ta gullet her i kveld, fortsetter han.

20-åringen ble så liggende blant de fremste, før han med 1000 meter igjen tok teten.

Den bevarte han hele veien til mål. På den siste runden, som er 200 meter innendørs, stakk han fra konkurrentene. På oppløpet hadde han god tid til å strekke hånden ut for å juble.

Isaac Kemeli ble nummer to, over sekundet bak Ingebrigtsen. Adel Mechaal fulgte på tredjeplass. Narve Gilje Nordås, også han Sandnes-løper, endte på en sterk femteplass med tiden 7.50,21. Det er personlig bestenotering for 22-åringen.

Ingebrigtsen har fått en forrykende start på OL-sesongen. I februar satte han europarekord på 1500 meter innendørs med tiden 3.31,80.