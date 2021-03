Stoppet Citys enorme seiersrekke: – Ikke mange andre trenere har så taket på det spanske fotballgeniet

Manchester City – Manchester United:

Manchester City hadde før oppgjøret vunnet 21 strake seire, mens Manchester United hadde 21 kamper på rad på bortebane uten tap.

I byderbyet mot Manchester United ble det bråstopp for Pep Guardiola og Manchester City. Byrivalene vant 2-0 og fortsetter med sin enorme statistikk på bortebane.

Bruno Fernandes sikret Manchester United en drømmestart på kampen da han sendte laget i ledelsen fra straffemerket etter kun to minutters spill. Det var det kjappeste målet City hadde sluppet inn på Etihad i Premier League.

Fem minutter etter pause doblet Luke Shaw ledelsen etter en kontring. Det sørget for den kruttsterke 2-0-seieren på Etihad.

– Ja, altså, det var en veldig, veldig bra bortekamp. Det var mye av det samme mot Chelsea, men da hadde vi ikke marginene med oss. I dag fikk vi straffe, og i dag tok vi kontringene. Da fikk vi resultatet vi fikk i dag, oppsummerte Ole Gunnar Solskjær til TV 2 etter kampen.

Avslører hva han snakket med Guardiola om

Etter kampslutt fanget TV-kameraene opp Solskjær og Guardiola i intens samtale. Overfor TV 2 røper Solskjær hva de snakket om.

– Vi snakket om hva som kommer til å skje fremover, det er mange store kamper for oss alle. Jeg har utrolig mye respekt for det han har oppnådd i karrieren, sa han.

Solskjær ble forøvrig den første United-manageren som slår City i tre bortekamper på rad.

– Det er så mye rekorder og historier som blir kastet mot oss. Det betyr så lite i det store og det hele. For oss er det seieren som betyr noe, det betyr mye for selvtilliten og momentumet. Det er mange lag bak oss på tabellen som vil ta plassen vår. Vi må sørge for så mange trepoengere på tavlen som mulig, svarte han på TV 2s spørsmål om han hadde tenkt på rekorden han har satt.

Seieren betyr at United tok innpå City med tre poeng, og fikk avstanden på klubbene ned til ni poeng. Seieren var også viktig for de røde med tanke på Champions League-spill neste sesong.

– Det er kanskje litt langt opp til ligalederen, det var noe annet enn i fjor. Vi tenker ikke så mye på det (tittelkampen). Vi må konsentrere oss om oss selv, det kommer noen seriekamper og cupkamper som er viktige fremover, slo han fast.

Bruno Fernandes mener Solskjær ledet laget til en tilnærmet perfekt kamp.

– Det er alltid vanskelig å spille mot Manchester City. De er vanskelige å ta ballen fra, og er tøffe å spille mot. Men i dag gjorde vi alt nesten alt helt perfekt. Det handler imidlertid ikke om å vinne mot Manchester City. For oss handler det om å vinne hver kamp, sa Manchester Uniteds første målscorer Bruno Fernandes til Sky Sports etter kampen.

– Ligaen er et maraton

Han fastholder at rødtrøyene fra Old Trafford fremdeles er med i tittelkampen.

– Ligaen er ikke en sprint. Det er et maraton. Vi må bare gjøre vårt beste, og ikke tenke på hva de andre lagene gjør, sa portugiseren.

City-stjernen Kevin De Bruyne innrømmer at nederlaget svir, men hevder at det av og til er nødvendig med et nederlag.

– Av og til er det nødvendig å tape kamper og ha litt dårligere perioder. Selv om vi har hatt en utrolig seiersrekke, har vi hatt noen dårlige øyeblikk, og de må vi komme oss over. Av og til kan det være positivt, mente han.

Han fikk støtte av sin manager Pep Guardiola.

– United er så raske på kontringer, det er som Solskjær har sagt, United har historien med kontringer. Vi spilte bra, bortsett fra de fem første minuttene, og vi var ikke kliniske nok på topp. Så det er bare å gratulere Manchester United. Denne kampen vil hjelpe oss, for det viser hvor hard konkurransen er, sa Pep Guardiola.

Ole Gunnar Solskjær har fremdeles til gode å tape på Etihad som Manchester United-manager. Nordmannen la en taktisk plan som spillerne fulgte til punkt og prikke. Det la grunnlaget for seieren.

– Solskjær har taket på Guardiola. Det er ikke mange andre andre managere som har så taket på det spanske fotballgeniet, mente TV 2-kommentator Øyvind Alsaker om Solskjærs taktiske triumf mot det mange mener er verdens beste manager for øyeblikket.

– Det var tre viktige poeng og enorm «boost» for selvtilliten og prosjektet til Solskjær å slå Englands beste lag på bortebane, poengterte han.

Hylles av ekspertene

Manchester Uniteds prestasjon roses av ekspertene.

– Det var en veldig solid gjennomføring av Manchester United, og virkelig en fjær i hatten for Solskjær. Det var ikke mange som trodde på United-poeng i denne kampen her. City kommer til å vinne ligaen, men dette svir for Guardiola og de lyseblå, konkluderte TV 2-ekspert Nils Johan Semb.

– United traff på kampplanen. De hadde to sjokkstarter i hver sin omgang. De hadde full kontroll. City-presset kom da kampen var kjørt. United hadde god kontroll, bedre kontringer og seieren var aldri i fare. Det var game, set og match for Ole Gunnar over Pep og City i dag. Solskjær og United beviste nok en gang at de er en god match, slo Norges landslagssjef Ståle Solbakken fast, som gjestet Premier League-studio i forbindelse med kampen.

Manchester City-legenden Pablo Zabaleta roste også Solskjærs taktiske triumf mot de lyseblå.

– Det er bare å rose United, de var fantastiske i dag. Det var en perfekt forestilling de leverte mot City. Manchester City har vært briljante den siste tiden, men i dag var det dessverre ikke den beste prestasjonen til City, sa han til TV 2 etter kampen.

– Kanskje dette var en vekker for Manchester City, for de har ikke vunnet ligaen enda. Nå må de bare prestere like godt som de har gjort fremover, mente han.

– En idiotisk manøver

Manchester United kunne ikke fått en bedre start på kampen. Etter drøye 35 sekunders spill fikk de nemlig straffe etter at Gabriel Jesus på klønete vis felte Anthony Martial innenfor 16-meteren.

Bruno Fernandes var iskald fra straffemerket og sendte rødtrøyene i ledelsen.

– En idiotisk manøver av toppspissen til Manchester City, sa TV 2-ekspert Nils Johan Semb om fellingen som ga United straffespark.

Etter Fernandes' tidligere scoring skapte Manchester City flere gode muligheter, men slet med å trenge gjennom gjestenes kompakte forsvar. Ole Gunnar Solskjærs menn forsvarte seg til en 1-0-ledelse til pause.

– Manchester United var veldig gode til å forsvare eget felt, poengterte landslagssjef Ståle Solbakken i pausen.

Shaw doblet

To minutter ut i andreomgang traff Manchester City og Rodrigo treverket. Like etter kontret Manchester United.

Luke Shaw fant Marcus Rashford. Angriperen fant igjen backen i feltet. Elegant trillet han ballen i lengste hjørnet og doblet ledelsen.

– Han scoret sitt første i ligaen, og på hvilken måte han gjør det her på Etihad. Han gjør sin beste sesong i United-drakten, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker entusiastisk etter 2-0-scoringen til Shaw.

Drøye 20 minutter før slutt fikk imidlertid Ole Gunnar Solskjær seg et skår i gleden. Marcus Rashford hinket av banen med skade. Inn kom Mason Greenwood.

Manchester City jaget reduseringsmålet, men det ble bare nesten. Manchester United vant kampen 2-0 og tok igjen litt av avstanden til byrivalen på toppen av tabellen.