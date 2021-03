Klopp advares mot Gerrard-trussel

Liverpool-Fulham 0-1

Tapsrekken betyr at en topp fire-plassering bare ser mer og mer vrient ut for den regjerende mesteren.

Ståle Solbakken, landslagssjef og Liverpool-supporter, mener at det nå kan oppstå et press på Jürgen Klopp.

– Denne kampen symboliserer mye av det vi har sett i det siste. De er dårlige, urytmiske og har ikke samme intensitet. De gambler med lagguttak, som faller tilbake på dem selv, sier Solbakken.

– Dette gir noen arr inn i neste sesong. På en dag der Steven Gerrard har blitt skotsk mester med Glasgow Rangers, har plutselig Klopp et press på seg som var totalt utenkelig for noen måneder tilbake, fortsetter han.

Han ser spent på hva resten av sesongen vil bringe. Blir Liverpool for eksempel nummer seks i ligaen og slått ut av Champions League, vil manageren ha et stort press på seg neste sesong.

– Åpner de neste år litt dårlig, og Gerrard står og tripper litt i Glasgow, kan man fort riste på hånden. For sånn er det gamet her, mener landslagssjefen.

SUPERSESONG: Her lener Steven Gerrard seg ut vinduet til Rangers-garderoben for å feire med fansen etter at serietittelen ble sikret. Liverpool-legenden har hatt en formidabel sesong som manager i Skottland. Foto: Jane Barlow

– Nettopp fordi Gerrard kanskje ikke vil trene Rangers så mye lenger. Jeg tror mange andre klubber i England gjerne vil ha ham. Jeg mener at Klopp fortsatt er den beste og kapabel til å snu det. Men den bransjen her funker sånn at uansett om du heter Klopp eller noe annet, gjør at en dårlig start neste sesong vil sette Klopp under et komplett annet press, sier Solbakken.

Dette sier Klopp

Etter kampen medgir Liverpools manager at det har vært en tung sesong.

– Vi har aldri fått flyten i denne sesongen. I Premier League, i det minste. Guttene har det i seg. De har alt, men i øyeblikket klarer de ikke å vise det, konstaterer han overfor Sky Sports.

– Det ville vært et mesterverk å finne ut hvordan vi endrer det over natten. Det eneste som er bra, er at vi spiller i en annen turnering om tre dager. Forhåpentligvis kan vi vise oss fra en annen side der, fortsetter Klopp.

Onsdag venter returmøtet med RB Leipzig i Champions League.

Klopps lagoppstilling mot Fulham fikk ekspertene til å sperre opp øynene. Han gjorde intet mindre enn sju forandringer på laget som ble slått av Chelsea torsdag.

Trolig med onsdagens returkamp mot RB Leipzig i Champions League i tankene.

Særlig var ekspertene skeptiske til den urutinerte backfireren. Nøkkelmannen Andy Robertson hadde med seg Neco Williams (19), Rhys Williams (20) og Nathaniel Phillips (23) fra start.

På grunn av de enorme skadeproblemene har Jürgen Klopp måttet stille med et langt svakere forsvar denne sesongen. Foto: Phil Noble

– Championship-nivå

Like før pause tok Fulham ledelsen. Mario Lemina scoret. Selv om målet kom etter en uheldig involvering av Mohamed Salah, var ikke ekspertene i tvil om at forsvaret ikke hadde levert varene. Bortelaget hadde nemlig vært det beste laget i første omgang.

– Fulham leder veldig fortjent. Den skepsisen vi hadde til Liverpools lagoppstilling, har holdt stikk, sa Solbakken som gjest i TV 2s Premier League-studio i pausen.

– De har ikke det ønskede intensitetsnivået. Det er litt feil avstander i lengde- og bredderetning. Fulham terroriserer litt den bakre fireren, fortsatte han.

Den norske landslagssjefen, som har vært Liverpool-fan i lang tid, var ikke nådig med Klopps forsvarsrekke.

– Skal man være litt hard, stiller Liverpool med en Championship-backfirer i denne kampen. Dette er historien om Liverpool i det siste. Klopp spiller et høyt spill med den lagoppstillingen. Foreløpig er han den store taperen, slo Solbakken fast.

Klopps forklaring

På benken hadde manageren Fabinho og Trent Alexander-Arnold tilgjengelige som forsvarsalternativer.

Med til historien hører det at Ozan Kabak var utilgjengelig på grunn av skade. Det er ikke kjent hvorfor Ben Davies uteble fra troppen.

– Med den backfireren der, er det klart at de må score mer enn ett mål. Og det viser seg nå, konstaterte landslagssjefen, før han slo fast at det måtte være blant de tre dårligste forsvarsrekkene Liverpool har stilt med i moderne historie:

– Der tror jeg det er vanskelig å arrestere meg.

Klopp forsvarte gamblingen før kampen.

– To endringer måtte vi gjøre på grunn av små skader på Bobby (Firmino) og Ozan (Kabak). De andre mente vi at ga fullstendig mening. Vi er i en intens periode, og har muligheten nå til å bytte noen spillere, sa Klopp til Sky Sports.

Etter drøyt timen spilt begynte Klopp med byttene sine. Først ble Sadio Mané byttet inn. Så kom også Alexander-Arnold og Fabinho innpå.

Liverpool presset på i andre omgang, men Fulham kjempet med nebb og klør og klarte å forsvare inn ledelsen.