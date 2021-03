Sveits innfører burka-forbud

En folkeavstemning i Sveits resulterte i et flertall for å bannlyse alle former for bruk av plagg som dekker til ansiktet, på offentlig sted. Det såkalte «burka-forbudet» blir dermed en realitet.

Lovforslaget «Ja til å bannlyse plagg som dekker hele ansiktet» ble først lansert i 2016. Det nevner ikke islam med ett ord, og tar også sikte på å gjøre det ulovlig for demonstranter å dekke til ansiktet.

Lokale politikere, sveitsisk media og pådriverne bak kampanjen har imidlertid døpt forslaget «burka-forbudet», det skriver Reuters.

– I Sveits, så viser vi frem ansiktet. Det er et tegn på vår frihet, sa parlamentsrepresentant Walter Wobmann fra det høyreorienterte Folkepartiet, i forkant av folkeavstemningen.

Folkeavstemninger i Sveits Sveits har en form for direkte demokrati.

I praksis medfører dette blant annet at folket har veto mot lover som har blitt godkjent i parlamentet, gitt at man klarer å samle inn 50.000 stemmer i løpet av 100 dager. Om man klarer det, så blir det avholdt folkeavstemning om forslaget.

I Sveits kan man også starte såkalte folkeinitiativer om lovforslag. Her trenger man å samle inn 100.000 stemmer i løpet av 18 måneder, for å kunne kreve folkeavstemning.

Lovforslaget støttes ikke av den sittende regjeringen eller av majoriteten i parlamentet.

Mange av motstanderne mener at forbudet er unødvendig, både fordi at det er svært få som bruker burka eller nikab i Sveits, og fordi at kantonene i Sveits har egne lovgivende forsamlinger.

Initiativet samlet imidlertid inn 100.000 stemmer, og initiativtakerne kunne med rette kreve folkeavstemning.

I det som ble landets 23. folkeavstemning på 130 år, stemte flertallet for lovforslaget, som dermed blir vedtatt.

Symbol-politikk

Motstandere av lovforslaget mener at det er et resultat av symbol-politikk.

En studie fra Universitetet i Luzern anslo at det kun er rundt 30 kvinner i Sveits som bruker nikab, og «nærmest ingen» som bruker burka.

LOVFORSLAG: Walter Wobmann, her fra 2009 da Sveits avholdt en folkeavstemning om forbud mot bygging av minareter. Foto: AP Photo/Keystone

Wobmann har sagt seg enig i at det dreier seg om symbol-politikk, men at nikaben er «et symbol på antidemokratiske verdier, som ikke har et hjem i Sveits».

Hans partikollega Jean-Luc Addor har uttalt at de høyreorienterte lykkes i å skape oppslutning rundt forslaget fordi de klarte å mobilisere feminister og sekulære muslimer.

Sveits' Islamske Sentralråd (ICCS) har uttalt at resultatet er «en stor skuffelse for muslimene som er født og oppvokst i Sveits», og at det har gitt grobunn for islamofobi i landet.

Bannlyste minareter

To kantoner, St. Gallen og Ticino, har tidligere selv innført forbud mot plagg som dekker til ansiktet, mens flere andre kantoner har tidligere sagt nei til forslaget.

I Ticino, hvor forslaget hadde 60 prosent oppslutning, så ble det utgitt 60 anmeldelser i løpet av de tre påfølgende årene etter at forbudet ble innført. 32 av dem gikk til «hooligans», og de resterende 28 gikk til kvinner iført plagg som dekket ansiktet.

I 2009 stemte også det sveitsiske folk om hvorvidt det skulle være forbudt å bygge minareter i landet. 57 prosent stemte for, og forslaget ble vedtatt.

De 26 sveitsiske kantonene må nå finne metoder for å følge opp brudd på loven som vil ha flere unntak, deriblant motorsykkelhjelmer, skjerf og munnbind.