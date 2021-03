Nødetatene søker i skred i Oppdal

Nødetatene har rykket ut etter at det har gått et snøskred på Oppdal.

Skredet har gått mellom Stølen og Hovden.

Politiet skriver på Twitter at de er i kontakt med en som sier han har utløst skredet. Det er ikke avklart om andre er tatt av skredet.

Politi, ambulanse, luftambulanse og frivillige rykker ut.

– Vi holder på å søke for å være helt sikre på at ingen er tatt. Luftambulanse flyr over området, og vi har Sea King i umiddelbar nærhet. Vi observerer og vurderer om det kan gå nye skred, forteller operasjonsleder Ellen Maria Brænde.



Skredekspertise fra skipatruljen på Oppdal starter nå med søk. Brænde sier at det ikke er observert gjenstander som tyder på at noen er tatt av skredet, men de fortsetter å søke til de er sikre. Mannen som meldte fra om skredet føler seg trygg på at det ikke er noen i skredet.

Det gikk et mindre skred rundt klokken 12, men det er ingen spor inn eller ut av skredet.