– Han burde gjort en bedre jobb med å forberede henne

Prins Harry må ta sin del av skylden for at det har skjært seg mellom Meghan og den britiske kongefamilien, mener kongehusekspert.

Det er knyttet stor spenning til Harry og Meghans store intervju med Oprah, og intervjuet har rukket å skape store overskrifter allerede før det sendes søndag.

Hertugparet har lenge hatt et trøblete forhold til det britiske kongehuset, og nå stiller de til intervju for første gang etter at de trakk seg fra sine kongelige plikter.

Forfatter og historiker Trond Norén Isaksen tror spliden i stor grad skyldes en kulturkonflikt.

– Hun var en amerikansk b-skuespiller fra Hollywood, som giftet seg inn i et veldig konservativt britisk kongehus. Hun hadde vel kanskje ikke helt den rette forståelsen for hva det ville innebære, sier kongehuseksperten.

– Hun sier selv i de klippene vi har fått se at det å gifte seg inn i det britiske kongehuset er helt annerledes enn folk tror, følger han opp.

– Hun regnet med å spille en hovedrolle

Norén Isaksen forteller at spliden ifølge kilder også handler om at den tidligere skuespilleren forventet å spille en slags hovedrolle i det britiske monarkiet.

Etter det britiske hoffreglementet fra 2005 er Meghan den niende høyeste rangerte kvinnen i det britiske kongehuset.

– Fra niendeplass er du kanskje ikke helt i posisjon til å revolusjonere det britiske monarkiet, sier Norén Isaksen.

– Det har også vært litt klinsj om det at hun ikke helt har forstått det med at Kate har en viktigere posisjon enn henne. «Hvorfor skal liksom Kate prioriteres?», «hvorfor skal hun gå i prosesjoner?» også videre. Det handler jo om at Kate er gift med arveprinsen, Meghan er gift med yngstesønnen, sier han.

Mener prins Harry burde gjort en bedre jobb

Kongehuseksperten tror mye kunne vært unngått dersom prins Harry hadde gjort en bedre jobb med å forberede Meghan på livet i det britiske kongehuset.

– Det er han som tross alt er født inn i det, og har sett, som han har snakket mye om, hva hans mor ble utsatt for.

– Kanskje han da burde tatt litt bedre tid til å tenke gjennom dette, og forberede henne på hva som ventet. Da hadde hun kanskje hadde hatt litt mer realistiske forventinger, og også hatt muligheten til at hun og hoffet og dronning Elizabeth kanskje kunne satt seg ned og utarbeidet og definert en tydelig rolle for henne før hun ble kastet ganske brått inn i det, avslutter Norén Isaksen.