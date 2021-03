Hun spiller prostituert i «Exit» - husker du hvor du har sett henne før?

Thale Myhre var med på Farmen i 2017, men måtte trekke seg etter bare én uke. I 2019 gjorde hun TV-comeback på 71 grader nord.

Denne uken dukket hun opp som prostituert i TV-serien «Exit». Til vanlig tjener hun gode penger på plattformen OnlyFans.

Vi tok en prat med Oslojenta. Se intervjuet øverst i saken.

Ikke noe problem å være naken

Myhre studerer for tiden på Københavns Film og Teaterskole. Hun var litt nervøs i forkant av innspillingen, fordi det var hennes første rolle i en så stor produksjon.

EXIT: I scenen spiller hun en prostituert som blir med karakteren Adam ut for å vanne Marijuana-plantene hans midt på natten. Foto: Skjermdump NRK

27-åringen forklarer at det ikke var noe problem å være lettkledd.

– Det var en veldig naturlig setting å være naken i. Det er jo rollen jeg spiller, jeg er jo en prostituert. Det er sånn jeg tjener penger, det er ved å kaste klærne, sier hun.

Hun forteller at hun er komfortabel i egen kropp og aldri har vært særlig sjenert. Tidligere har hun lagt ut lettkledde bilder på sosiale medier, som hun tror kan ha vært noe av grunnen til at hun ble kontaktet for å spille rollen.

– Jeg er veldig stolt av kvinnekroppen. Jeg synes den er veldig fin. Og jeg synes man skal få lov til å vise frem den hvis man er komfortabel med det, sier hun til God kveld Norge.

Tjener penger på lettkledde bilder

Myhre forteller at hun i utgangspunktet tenkte at OnlyFans var for pornostjerner. Etter hvert var det flere og flere av følgerne hennes som spurte om hun kunne lage seg en profil.

VISER HUD: Thale Myhre synes det er urettferdig at gutter kan vise brystvorter på sosiale medier, noe jenter ikke kan. Foto: Thalemyhre93 @instagram

Da tenkte skuespilleren følgende:

– Disse bildene jeg driver å legger ut på Instagram, det er ingen hemmelighet at gutta sitter hjemme og koser seg til de bildene der. Så jeg tenkte at hvorfor skal de få det gratis.

Hun vil ikke røpe nøyaktig hvor mye hun tjener på plattformen, men konstaterer at hun tjener nok. Hun påpeker imidlertid at OnlyFans tar 20 prosent av det hun tjener - i tillegg må hun skatte av det resterende.

På spørsmål om de negative konsekvensene av det hun gjør svarer hun:

– Det er jo ulemper ved OnlyFans. Det kan ødelegge fremtidige jobber. Det kan ødelegge fremtidige vennskap, fremtidige forhold, sier hun, men legger til:

– Der kommer også litt motstandermekanismen inni meg, for vi er så opptatt av fasade.

Hun synes ikke måten man tjener penger på bør definere hvem man er.

– Selv om jeg har en OnlyFans så er jeg også en tante. Jeg har en nevø som er to år som elsker meg, jeg har en mamma, jeg har en bror. Jeg har venner som er glad i meg.

NRK har tidligere snakket med Sør-Vest politidistrikt som har sett en økning i tilfeller der tenåringsjenter selger nakenbilder i sosiale medier. Dette bekymrer dem.

– Det som gjerne var tenkt som en enkel måte å tjene penger på som ung, er gjerne ikke så greit når de blir eldre. Bilder og video kan bli brukt til å true til seg enda grovere materiale, har Oddgeir Høyekvam i Operasjon Spiderweb sagt til statskanalen.

Prøvespilte for sesong «Exit sesong 1»

Hun røper at hun prøvde å karpe en rolle allerede i sesong 1.

– Men da var det en jente som var litt bedre enn meg, innrømmer hun.

Den gang skulle hun ha spilt sekretæren til karakteren Adam, som hun i sesong 2 endte opp å ligge halvnaken ved siden av istedenfor.

Denne gangen trengte hun ikke å konkurrere med andre potensielle skuespillere, da casting-ansvarlig mente hun var «perfekt for rollen».